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Dolar fiyatlarında 3.52 seviyesi kritik!

15.05.2017 - 09:13 | Son Güncelleme : 15.05.2017 - 17:48

Doları baskı altında tutan veriler sonrası gerileyen dolar fiyatları dış piyasaları izlerken, uzmanlar dolar fiyatlarında 3.52 seviyesinin kritik olduğunu belirtti.

Fed'in yılın kalanında hızlı faiz artırımları yapacağı endişelerini ortadan kaldıran ABD verileri ardından Cuma günü yönünü aşağı çeviren dolar/TL yeni haftaya 3.56'lı seviyelerden başlarken, piyasalar yurtdışı gelişmeleri izliyor.

Cuma günü saat 17.07'de 3.5721/3.5730 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.56 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 17.47 itibarıyla 3.5559 seviyesinden işlem gördü. Euro fiyatları ise aynı saatlerde 3.90 seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar, 1,09 seviyesinde...

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DOLARDA 3.52 SEVİYESİ KRİTİK!

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "ABD Dolarının bugün zayıf bir görünüm sergilemesi içeride TL karşısında da zayıf kalmasını sağlıyor. Dolar kurundaki gerilemede bunun etkisi var. Diğer yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinde de aynı görünüm bulunuyor. Real, Ruble, Rand, Ruppi ABD dolarına karşı güçlü konumdalar. Dolar kuruda bu rüzgarın etkisiyle aşağı yönlü seyir içerisinde. Bu hafta ABD kanadından önemli bir haber akışı bulunmazken, içeride haftanın en önemli gelişmesi Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. Bu görüşmeden gelecek haber akışları ve açıklamalar iç piyasalar için önemli olacak. Şu an piyasalarda bu görüşmeye yönelik olumsuz bir fiyatlama bulunmuyor. Dolar kurunda teknik olarak konuşmak gerekirse 3.52-3.62 aralığında dalgalanma devam ediyor. Bu hafta içerisinde haber noksanlığından dolayı gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değerlenme devam edebilir ve dolar kuru 3.52 seviyesine doğru gerileyebilir. Ancak 3.52 seviyesi kritik bir eşik olarak görülmeli. Bu seviyenin altına sarkmalarda aşağı düşüş hızlanabilir. Ancak bunun için gelişen ülkelere yönelik daha güçlü rüzgara ihtiyaç var" dedi.

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TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.67, valörde son işlemde yüzde 10.66 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 oldu.

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