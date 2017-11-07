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Dolar fiyatları yeni güne nasıl başladı?

07.11.2017 - 08:31 | Son Güncelleme : 07.11.2017 - 09:12

Dün hareketli bir gün yaşayan dolar kuru,yeni günde 3.83 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise 4.45 seviyelerinde...

Dün Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması ile reeskont kredilerine ilişkin adımları ve akşam saatlerinde gelen Türkiye-ABD arasındaki vize kriziyle ilgili yumuşama haberiyle 3.8224 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yeni güne 3.83 seviyesinde başladı.

Dolar kuru saat 8.43 itibarıyla 3.8350 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.4528 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.1608 seviyesinde hareket etti.

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BAŞBAKANIN ABD GEZİSİ TAKİP EDİLECEK

Yıldırım'ın 7-10 Kasım tarihlerindeki ABD ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Irak dahil bölgesel konular ve terörle mücadele ile vize konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Yurt içinde bugün saat 17. 30'da Ekim ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise saat 12.00'de Euro bölgesi perakende satışlar verisi açıklanacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.19, valörde son işlemde yüzde 12.18 seviyesinde. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.42, valörde son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.

 


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