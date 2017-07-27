Dolar ne kadar? ( 27 Temmuz dolar fiyatları )

Dün akşam açıklanan Fed'in faiz kararı sonrası 3.54 seviyesinin altını gören dolar fiyatları, TCMB'nin faiz kararı sonrasında tepki vermedi. Güne rekorla başlayan Borsa İstanbul ise karar sonrası rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ardından 3.52'li seviyelere gerileyen dolar/TL, TCMB faiz kararı ardından iyimserliğini sınırlı da olsa devam ettirdi. TL bugün gelişmekte olan para birimleri arasında nadir değer kazanan para birimlerinden biri oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu PPK toplantısının metninde de anlamlı bir değişiklik gözlenmezken, sıkı duruşunu korunmaya devam edecek olması piyasada olumlu algılandı.

Dün Fed'in kritik açıklamaları sonrası 3.54 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar fiyatları, yeni güne 3.52 seviyesinden başladı. Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararı öncesi 3.52 seviyesinde işlem görürken, karar sonrasında da bu seviyelerdeki hareketini sürdürdü. Dolar/TL saat 17.01 itibarıyla 3.5280 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise 4.1293 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1702 seviyesinde işlem gördü.

Dün güne 3,57 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Şimşek'in açıklamaları sonra 3.55 seviyelerine gerilerken, Fed'in açıklamaları sonrası 3,54 seviyesinin altına geriledi. Doları/TL yeni günde de düşünü sürdürerek güne 3.52 seviyelerinden başladı.

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BORSA REKOR KIRDI

Günün ilk yarısında 108.589 puanla rekoru yenilen Borsa İstanbul, ikinci yarıda rekorunu 108 bin 605 seviyesine taşıdı.

TÜRK LİRASINA YANSIMALAR OLUMLU

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Fed’in mesajları piyasalar tarafından oldukça temkinli mesajlar olarak değerlendirilmiş görünüyor. Bilanço küçültmenin “göreceli yakın zamanda” olmasının oldukça geniş bir zaman dilimine işaret etmesi ve enflasyonun halen hedeflerin altında olduğunun belirtilmesi Fed’in şu anda hızlı bir şekilde sıkılaşması için bir ortam olmadığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda “non-event” olan politika kararlarından sonra USD’nin yönü aşağı oldu. ABD 10 yıllıkları yükseldiği %2,32 seviyelerinden yeniden %2,28 dolaylarına gerilerken DXY’deki düşüş 93 seviyelerine ulaştı" dedi.

Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: Bu kararların TRY’ye yansıması olumlu. Merkez Bankası da son zamanların en rahat toplantısını yaptı diyebiliriz. Fed’in dünkü temkinli açıklamalarından sonra, kur zaten aşağı doğru gidiyorken retoriğin dışına çıkmayacak bir Merkez Bankası söylemi yeterliydi. Faizlerde beklendiği gibi herhangi bir değişiklik yok. Bununla beraber, en önemlisi “enflasyon odaklı sıkı para politikası” söylemi politika açıklamasında yer almaya devam ediyor. Merkez Bankası bir yanda enflasyonu izlemeyi devam ediyor, öte yandan da mevcut durum açısından risk teşkil eden unsurları da göz önünde bulundurmaya devam ediyor.

Enflasyonda ve enflasyon beklentilerinde bir düşüş var. Yaz aylarında baz etkisinden ve gıda fiyatları üzerindeki kısa vadeli önlemlerin sonucu olarak enflasyonda gerileme bekleniyor. Mesela; haftaya açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda, yıllık enflasyonda bir miktar daha düşüş olacaktır; çünkü geçen yılın Temmuz enflasyonu çok yüksekti. Ancak gıda fiyatları konusunda yapısal çözümün henüz gerçekleştirilmemesi enflasyonda yukarı yönlü risklerin, eskiye göre daha dengeli olsa da devam ettiğini gösteriyor. Bir diğer unsur; gelişmiş merkez bankalarının önümüzdeki aylarda içine girmesi beklenen parasal sıkılaşma furyası. ECB başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarını normalleştirmesinin gelişmekte olan piyasalarda yaratması beklenen volatilite de göz önünde bulundurulması gereken bir risktir.

Bu yüzden sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi oldukça önemli. Merkez Bankası yapmayı gereken açıklamayı yaparak piyasaları memnun etti. 3,50 altına doğru gerileyebilecek bir kur hareketi görebiliriz.3,50’nin altında da 3,4750 – 48 bölgesi ana destek olarak görünmektedir. 3,40’a doğru anlamlı bir çekilme için bu bant önemlidir. Güçlenen risk iştahı da TRY’deki hareketler açısından destekleyici olacaktır.

TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Buna göre; politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandı sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12,25'te bırakıldı.

FED FAİZE DOKUNMADI

Fed beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizini değiştirmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı.

ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de faizlerin yüksek olduğunu; faizi tasarruf artışı, katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek, uzun vadeli fonu çekerek düşürebileceklerini söyleyerek, "TCMB üzerinde yönlendirmeyle faizi aşağı çekemeyiz" dedi.

Şimşek, bu yıl büyümenin yüzde 5'e daha yakın göründüğünü söyleyerek, çift haneli enflasyonun uzun süreli tolere edebilecekleri bir durum olmadığını belirtti.