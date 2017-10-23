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Dolar ne kadar? ( 23 Ekim dolar fiyatları )

23.10.2017 - 08:29 | Son Güncelleme : 23.10.2017 - 10:26

Dolar fiyatları, Türk Lirası karşısında siyasi belirsizliklerle birlikte 3.72 seviyesine kadar yükseldikten sonra 3.70 seviyesinin altına geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısının Kongre'de ilerlemesine imkan verecek olan tasarının Cuma günü Senato'dan geçmesinden destek bulan dolar değer kazancı trendini sürdürürken kur da güne yükselişle başladı.

Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken TL de güne hızlı yükselişle başladı.

Dolar kuru, dün gece 22:40 sıralarında 3.7204 seviyesine kadar yükseldikten sonra kademeli olarak geriledi. Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla 3.7087 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3610 seviyesinde hareket etti Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1755 seviyesindeydi.

Bankacılar bugün ve yarın gerçekleşecek Hazine'nin yüklü ihalelerin de piyasalarda yakından takip edileceğini söylediler. Hazine üçü bugün olmak üzere iki günde altı ihale düzenleyecek.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Kurda yaklaşık son iki haftadır mevcut olan yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Yeni haftaya başlarken gelişen ülke para birimlerinin genel itibariyle dolar karşısında değer kayıpları yaşadığını ancak TL’de negatif bir ayrışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Yurtiçine dair artan endişeler burada TL’nin negatif ayrışmasında önemli rol oynuyor. Ancak asıl hikayenin ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde olduğunu düşünüyorum. ABD 10 yıllık tahvil faizleri kritik 2.40 eşiğine, dolar endeksi ise 94.00 eşiğine geldi. Tabi burada Trump’ın vergi reformuna ilişkin olumlu beklentiler ve Fed Başkanlığına aday isimlerin getirdiği heyecan etkili oluyor. Bu seviyeler aşılırsa gelişen ülke piyasaları üzerinde baskı artacaktır. İçeride olumsuz haberler gelmesi durumunda ise TL’deki değer kayıpları benzerlerine göre biraz daha fazla olabilir" dedi.

Baştürk şöyle devam etti: Teknik açından dolar kurunda 3.63-3.60 bölgesinin bizim için kısa vadedeki en önemli destek bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Bu bölgenin altına gelmediğimiz sürece kurda yukarı yönlü ataklar her zaman ön planda olacaktır. Yukarıda ise 3.72-3.73 bölgesi teknik anlamda kritik gözüküyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin kritik eşikleri aşması veya içerisinden olumsuz bir haber akışı gelmesi durumunda 3.72-3.73 bölgesinin aşılmasıyla birlikte sert hareketler görebiliriz.

Bu haftanın önemli makro gelişmelerine baktığımızda, yurtiçinde TCMB PPK toplantısı, ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri ve 3.çeyrek büyüme verileri ön planda olacak. Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı takip edilecek. BU gelişmeler fiyatlamalarda etkili olacaktır.

YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Küresel piyasalarda, Dolar güçlenmeye devam ediyor. En son, ABD Başkanı D. Trump’ın vergi tasarısının ABD Senatosundan geçmesinden destek bulan Dolar, yeni haftaya da güçlü başladı. Dolar endeksinin, 93.75 çevresinde seyrettiğini ve bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin Dolar karşısındaki kayıplarını genişletmesine neden olmuş durumda. GOP’larda Dolara karşı olan negatif tablo, TL’nin de negatif ayrışmasına ve bu durumun USD/TL kurunu yukarı yönde tetiklemesine neden oluyor. Dolar endeksi uzun zamandır sakin seyrini geride bıraktı artık güçlenmek isteyen bir DXY var karşımızda. Dolayısıyla, DXY zaman zaman geri çekilse bile yönünü yukarı çevirmeye inatçı bu durumda önümüzdeki süreçte GOP’lardan fon çıkışlarının daha da hızlanmasına neden olabileceği gibi USD/TL kurunun da geri çekilmesini sınırlı bırakabilir" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şunları ekledi: Bu hafta, dış piyasada Trump’ın Fed başkan adayını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Trump, Fed başkan adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirdi ve John Taylor hakkındaki spekülasyonlar ve adayın şahin olarak algılanması, Doların güçlenmesini daha da tetikledi. Fed başkan adaylarıyla ilgili yeni bir fiyatlama yok. Adayın netleşmesi Dolar üzerinde yeniden bir hareket yaratabilir. Adaylar arasında, Jerome Powell, John Taylor ve mevcut Fed Başkanı Janet Yellen ‘a yönelik beklentiler daha güçlü. Ancak, bu üç aday arasında Taylor ve Yellen’a yönelik algı daha güçlü ve her ikisinden birinin açıklanması, Dolara pozitif bir katkı sağlayabilir.

İç piyasada ise ABD – Türkiye arasındaki vize krizi sürüyor. Geçtiğimiz hafta, ABD’den gelen heyet Ankara’da bu konu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak, hala yapıcı açıklamaların dışında somutlaşan bir durum yok. Dolayısıyla, son günlerde gelen açıklamalar artık TL varlıklar üzerinde etkisini hissettirmiyor. Piyasa, daha net bir sonuç görmek istiyor. Bu hafta, her iki ülke arasındaki gelişmeler yakından takip edilecek. Yeni bir hamle yeni bir fiyatlamaya neden olabilir. Türkiye’ye yönelik risk algısında da ciddi bir bozulma yok. Krizin gündeme geldiği zaman 182 puanda olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı şu sıralarda 173 puanda seyrediyor. Dolayısıyla, risk algısının bozulmaması da TL açısından bir avantaj olarak yorumlanabilir çünkü bu algı bozulmuş olsaydı TL’nin Dolar karşısındaki kayıplarını daha da artabilirdi.

USD/TL kurunu teknik olarak ele alırsak, kur sabah saatlerinden bu yana 3.70 çevresinde seyretmeye çabalıyor. Kurun, bu seyrinde ısrarcı olması yukarı yönde hareketini tetiklemeye devam edebilir ve 3.7130 / 3.7365 dirençlerini ön plana çıkarabilir. Ancak, kurun 3.70 seviyesinin üzerindeki seyri önemli olacaktır bu direnç noktalarına yükselebilmesi için. Olası geri çekilmelerde ise 3.6750 ve 3.65 destek noktaları takip edilebilir. Kurda, kısa vadede düşüşün sınırlı kalacağı bir ortam izlenebilir.

TAHVİL BONO PİYASASI

 

Öte yandan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45, valörde saat 16.59'da son işlemde yüzde 11.42 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.26 seviyesindeydi.


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