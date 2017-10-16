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Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

16.10.2017 - 09:32

Cuma günü 3.6310'dan kapanan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 3.6411 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.6411 seviyesinde. Dolar geçtiğimiz haftayı 3.6310'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.3008'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1809 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 57.76, altının ons fiyatı da 1302.11 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL izlemede odağında ABD var

ABD ile yaşanan vize krizinin baskısıyla hafta başında illikit piyasada 3.92'nin üzerine yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ABD ile ilgili gelişmelere bağlı dalgalanırken, haftanın son işlem gününde açıklanan ABD TÜFE verisi ile 3.63'ün altını test etti. Veri sonrası, Fed'in 2018'de 3 faiz artışı yapamayabileceği ifade ediliyor.

Piyasalar üzerinde veriler, ABD-Türkiye görüşmeleri ve jeopolitik gelişmeler etkili olmaya devam edecek. Bir ABD heyetinin Türkiye'ye gelecek olması ve vize kriziyle ilgili görüşmelerin yapılacak olması piyasada pozitif algılandı. Beklentilerle uyumlu bir sonuç kuru yeniden 3.60'a çekebilir. Aksi için 3.70 TL konuşuluyor

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10:00 - Temmuz ayı - İşsizlik rakamları, Türkiye
11:00 - Eylül ayı - Bütçe dengesi, Türkiye
15:30 - Ekim ayı - New York Fed imalat endeksi


Etiketler

  • dolar/TL
  • Brent petrol
  • jeopolitik gelişmeler
  • Uluslararası piyasalar
  • ABD-Türkiye görüşmeleri
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