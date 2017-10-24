Dolar ne kadar? ( 24 Ekim dolar fiyatları )

ABD'de vergi reformu ile ilgili gelişmelerden destek bularak yükselişe geçen dolar fiyatları, yeni güne 3.70 seviyesinin üzerinde başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformunun Kongre'de ilerlemesine imkan veren tasarının senatodan geçmesinden destek bulan dolar, global bazda değer kazancı trendini sürdürürken kur da buna paralel olarak yükseldi.

Dün 3.71 seviyesinin üzerini test eden dolar kuru, yeni güne 3.70 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar/TL uluslararası piyasalarda en yüksek 3.7184 seviyesini görürken, saat 8.40 itibarıyla 3.7113 seviyesinden, euro/TL 4.3626'dan işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1755 seviyesindeydi.

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Teknik olarak kurun görünümünde herhangi bir değişiklik bulunmadığına dikkati çeken analistler, aşağıda 3.64'lü rakamların kısa vadeli dip oluşturduğunu kaydetti. Yukarıda ise 3.73-3.75 seviyelerinin önemli dirençler olduğu belirtiliyor. Kurun yönü açısından piyasaların ana gündem maddesi Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusu.

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