Dolar ne kadar? ( 30 Ekim dolar fiyatları )

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanan dolar fiyatları, yeni haftada geriliyor. Dolar kuru güne 3.78 seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 3.76 seviyesinde hareket ediyor.

Jeopolitik gelişmelerin ve küresel piyasaların takip edildiği TL haftaya değer kazancı ile başladı. Cuma günü piyasaların kapanış saatinde 3.79 seviyesinde işlem gören dolar kuru, yeni haftaya 3.78 seviyesinden başladı. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.7944 seviyesini görürken, en düşük 3.7661 seviyesinde işlem gördü. Dolar kuru saat 10.49 itibarıyla 3.7688 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.3809 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1618 seviyesinde hareket etti.

Dolar/TL, dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle geçen hafta 3.8430 seviyesini görmüştü.

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Piyasalarda bu hafta TCMB tarafından açıklanacak yılın son enflasyon raporu, Ekim ayı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

DOLAR ENDEKSİ ÜÇ AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar başlıca para birimleri karşısında üç ayın zirvelerine yakın seyrini sürdürdü. Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve Katalonya krizi nedeniyle bu yılın en sert haftalık kaybını kaydettikten sonra toparlanmaya çalışıyor.

Dolar endeksi Cuma günü 95.150 ile üç ayın zirvesini gördükten sonra bugün ABD kapanışına kıyasla yüzde 0.1 gerileyerek 94.857'de bulunuyor.

KATALONYA YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

İspanya hükümeti Cuma günü bağımsızlık ilan eden Katalonya bölgesinin yönetimini bağımsızlık ilanından birkaç saat sonra görevden aldı. Hükümet Katalonya'da erken seçim çağrısında bulunurken, Katalonya yönetiminin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont, hükümetin bu hamlesine barışçıl ve demokratik şekilde karşı konulması çağrısında bulundu.

POWELL'IN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor. FED Başkanlığı için güvercin olarak bilinen Powell'in isminin ön plana çıkması TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde Cuma günü görülen değer kazancında belirleyici oldu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 12.25'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 12.16, valörde son işlemde yüzde 11.95 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.91, valörde son işlem yüzde 12.80 seviyesinde gerçekleşti.