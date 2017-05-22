Dolar fiyatları, ABD'de siyasi belirsizliğin dolar üzerindeki baskısıyla gerilerken haftanın ilk işlem gününe 3,57 seviyesinden başladı. Euro fiyatları ise 4 TL'nin üzerinde işlem görüyor. AKP kongresi ardından kabine revizyonuna gidilip gidilmeyeceği izlenecek.

ABD'de artan siyasi belirsizliklerin küresel risk iştahının azaltmasıyla gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kalsa da bir diğer taraftan da aynı etkenin doların küresel bazda sert değer kaybına neden olması dolar/TL gibi gelişmekte olan ülke kurlarında aşağı yönü beraberinde getiriyor.

Türkiye piyasalarının son olarak işlem gördüğü 18 Mayıs Perşembe günü ABD'ye ilişkin siyasi endişelerle 3.6415'e kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 3.6165/3.6176 günü tamamladı. Dolar/TL bu sabah güne 3.57 seviyesinden başlarken, saat 9.41 itibarıyla 3.5790 seviyesinden işlem gördü. Bankacılar kurdaki düşüşü dolar endeksindeki zayıf seyre bağladılar.

Euro fiyatları ise 4.0043 seviyesinden işlem görürken, euro/dolar 1.1193 seviyesinden işlem gördü.

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Gelişmekte olan para birimleri aynı nedenden son bir haftadır iki yönlü sert dalgalanıyor. Bankacılar bu gelişmelerin nasıl bir sonuca gideceğini izlerken henüz fiyatlamaların net olarak yapılamadığını belirtiyorlar.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİKLERİ İZLENİYOR

İç piyasada ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2.5 yıl aradan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) olağanüstü kongresinde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından kabinede bir değişikliğe gidip gitmeyeceği yakından izleniyor.

Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun (MKYK) yetkileri de önemli ölçüde artırılırken MKYK'nın üçte birinden fazlası değiştirildi.

Erdoğan kongre konuşmasında partideki değişimle ilgili olarak, "Hedefimiz bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızda ciddi bir yenileşmeye gitmektir. Bu olağanüstü kongre ile il, ilçe ve belde teşkilatlarımızda süratli bir yenilenmeye gideceğiz ve altı aylık yol haritamızı halkımızla paylaşacağız" dedi.

DOLAR TOPARLANMAKTA ZORLANIYOR

Dolar ABD'deki siyasi çalkantı ve euronun güçlü seyrini sürdürmesi nedeniyle geçen hafta gördüğü altı ayın dip seviyelerinden toparlanmakta zorlanıyor. Geçen hafta 97.080 ile 9 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar endeksi bugün dip seviyelerden fazla uzaklaşamayarak yüzde 0.1 artıda 97.235'te bulunuyor.

Dolar Washington'da devam eden ve ABD'nin ekonomi politikalarına olan güvenin eksilmesine yol açan siyasi kriz nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal bir soruşturmayı engellediği iddia edilirken, bu durum Trump'ın vaad ettiği ekonomik büyümeyi destekleyici politikaların gerçekleşmesini tehlikeye atıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise ABD endişeleriyle sert yükselen faizlerin bugün sınırlı bir düşüş göstermesi bekleniyor. 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz 18 Mayıs'ta spot kapanışta yüzde 10.79, valörde son işlemde yüzde 10.85 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi 18 Mayıs'ta spot kapanışta yüzde 11.56 seviyesindeydi.