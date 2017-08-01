Dolar ne kadar? ( 1 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sunumunun ardından geriledi. Sunum öncesi 3.53 seviyesine kadar yükselen dolar fiyatları, TCMB enflasyon raporunun ardından 3.51 seviyelerine geriledi.

Dolar/TL dün dar bantta bir seyir izledikten sonra bugün güne sınırlı bir düşüşle başlarken, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu öncesi 3.53 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın sunumu sonrasında düşüşe geçerek en düşük 3.5135 seviyesini gördü. Kur saat 12.02 itibarıyla 3.5175 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1574 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1818 seviyesinde işlem gördü.

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Küresel piyasalarda dolar, euro karşısında iki buçuk yılın en düşük seviyesinden sınırlı bir yükseliş gösteriyor. Ancak ABD'deki siyasi karışıklıktan ve Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırabileceği şüphelerinden dolayı ilerleyen günlerdeki belirsiz seyrini koruyor.

Euro, Asya borsalarının ilk işlemlerinde 1.1846 dolar ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.1828 dolar seviyesinde.

Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks, dün 3 Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan 92.784'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0.1 artışla 92.907'de işlem görüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.60, valörde son işlem yüzde 10.61 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.52, valörde son işlem yüzde 11.55 seviyesindeydi.