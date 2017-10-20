Dolar fiyatları bu gelişmeleri takip edecek

Dolar fiyatları 3.66 seviyesinde işlem görürken, piyasada ABD ile ilişkiler ve AB Liderler Zirvesi izleniyor.

Fed'in yeni başkanının kim olacağına odaklanan piyasada dolar/TL 3.66 civarında seyrini sürdürürken, içeride ABD ile vize krizi sonrası gelişmeler ve dün başlayan AB Liderler Zirvesi takip ediliyor.

Dün saat 17.24'te 3.6558/3.6565 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.66 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.41 itibarıyla 3.6641 seviyesinden, euro/TL ise 4.3315'den işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1818 seviyesindeydi.

Yurt içinde bugün saat 17.30'da Eylül ayı merkezi yönetim borç stoku, ABD'de ise saat 17.00'de ikinci el konut satışları açıklanacak.

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TRUMP YENİ BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Asya borsaları, ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçilerin Demokratların desteğini almadan vergi kesintisi tasarısını geçirmesine imkan verecek 2018 mali yıl bütçe tasarısını onaylamasının ardından yükselirken, dolar değer kazandı.

Böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD vergi yasasını revize etme isteği önemli bir engeli aşmış oldu.

Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato bütçe tedbirleri tasarısını 49'a karşı 51 oyla kabul etti. Söz konusu tasarı ile önerilen vergi kesintileri, 10 yıllık süreçte bütçe açığının 1.5 trilyon dolara kadar daha yükselmesine neden olacak.

Öte yandan Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek verirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyre neden olmuştu.

Fed başkanlığı için beş adayı değerlendiren Trump, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre kararını Kasım başında yapacağı Asya seyahatinden önce verecek.

TL DEĞERLENİYOR

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, "ABD'de 2018 yılı mali yıl bütçe tasarısının onaylanması doları desteklerken, bu sabah itibarıyla TL dahil gelişmekte ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"ABD ile Türkiye arasındaki vize konusunun çözüleceği umudunu artıran haberler olumlu. Önemli bir verinin bulunmadığı bugün, AB liderler zirvesinden Türkiye ile ilgili yapılacak değerlendirmelerin yansıması yurt içi piyasalarda geçici de olsa etkili olabilir. Kurda bugün 3.65-3.64 aralığının destek olmaya devam etmesini bekliyorum, 3.68-3.69 aralığı ise direnç olarak izlenebilir."

Uslu, Hazine'nin gelecek haftaki yüklü ihalelere gelecek talep ve ihalelerde oluşacak faizin yurt içi tahvil piyasasının hareketli olmasına ve işlem hacminin artmasına yol açabileceğini söyleyerek, "Bugün 2 yıllık tahvilin bileşik faizinin yüzde 12.20-12.30; 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 11.35-11.45 aralığında hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

GÖZLER AB LİDERLER ZİRVESİ'NDE

İç piyasadaki en önemli gündem maddeleri olarak ise ABD ile vize krizi ve AB Liderler Zirvesi'nden çıkacak Türkiye'ye yönelik açıklamalar izleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de insan haklarına ilişkin durumun kabul edilemez olduğunu ve Avrupa Birliği liderlerinin, icra organından Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi mali yardımın azaltılmasını "sorumlu bir şekilde" gözden geçirmelerini istediğini söyledi.

Vize krizi konusunda ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün, ABD ile vize görüşmelerinin gayet olumlu geçtiğini; tarafların birbirini anladığını ve kanaatlerini hükümetleriyle paylaşmak üzere ayrıldıklarını söyleyerek, "Sonucunu beraber göreceğiz; ben sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil faizlerinde de son dönemde yukarı hareket söz konusu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.40, valörde son işlemde yüzde 11.41 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.26 seviyesindeydi.

TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 13 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 600.9 milyon dolar azaldı.

Hazine'nin yılın kalanında yüksek borçlanma yapacak olmasının yanı sıra jeopolitik riskler ve ABD krizi tahvil faizlerinde yükselişe neden oluyor