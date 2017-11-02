Dolar ne kadar? ( 2 Kasım dolar fiyatları )

Dün 3.83 seviyesinin üzerini test eden dolar fiyatları, bugün 3.80 seviyesinin üzerinde baskı altındaki seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL ise dün test ettiği 3.83 seviyelerden bir miktar gerileyerek güne 3.80 civarında başladı. Dolar kuru gün içerisinde 3.80 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, en yüksek 3.8256 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL saat 17.18 itibarıyla 3.8054 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.4486 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.16778 seviyesinde hareket etti.

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Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerin TL'deki değer kaybında ana belirleyiciler.

Öte yandan kurdaki değer kayıplarını azaltan bir sebep ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında diğer adaylardan daha az sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'ı atamayı planlaması. Trump'ın Fed başkanı adayını bugün açıklaması bekleniyor.

Powell'ın atanması piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik baskının azalabileceği şeklinde algı yaratıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.84 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.85 seviyesinden gerçekleşirken valörde saat 1626 itibarıyla son işlem yüzde 11.92 oldu.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.74 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.93 seviyesinden gerçekleşirken valörde aynı saatte son işlem yüzde 13 oldu.