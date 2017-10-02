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Dolar ne kadar? ( 2 Ekim dolar fiyatları )

02.10.2017 - 12:17

Jeopolitik riskler ve Fed beklentisiyle üç haftadır sert yükselen dolar fiyatlarında baskı sürüyor.

Dolar/TL Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden yükseldiği 3.59'lu seviyelerin hemen altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Jeopolitik risklerin yanısıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken dolar/TL güne 3.5710/3.5730 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 12.23 itibarıyla 3.5772 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.2022 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1745 seviyesinde hareket etti.

Kur 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden geçen hafta 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etti. Dolar/TL geçen haftayı ise 3.55'in hemen üzerinde tamamladı.

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JEOPOLİTİK RİSKLER DEVAM EDİYOR

Bankacılar, son dönemde TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların yakından izlenmeye devam edileceğini belirtiyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporu içeride ise yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerinin bu haftanın en önemli gündem maddeleri olacağını belirtiyorlar.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks yüzde 0.3 artışla 93.323'e yükseldi. Euro ise yüzde 0.3 kayıpla 1.1776 dolardan işlem görüyor.

Euro, yatırımcıların İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunun ardından değer yitirirken, yatırımcılar referandum sonrası gelişmeleri temkinli şekilde izliyorlar.

Euro şiddet olaylarının yaşandığı oylamanın ardından likiditenin sınırlı olduğu Asya piyasalarında yüzde 0.3 düşüşle 1.1773 dolara geriledi.

Katalan yetkililerin verdiği bilgiye göre, İspanyol polisi bağımsızlık referandumunu engellemek için cop ve plastik mermi kullanarak yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. Gelişmeler Madrid'in bölgedeki gerilimi yatıştırmakta zorluk yaşayacağına işaret ediyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise Cuma günü yüzde 2.326 seviyesinde kapandıktan sonra bugün yüzde 2.360'a yükseldi.

TAHVİL BONO PİYASASI

İç piyasalarda tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.90 oldu.


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