Dolar ne kadar? ( 2 Kasım dolar fiyatları )

Dün 3.83 seviyesinin üzerini test eden dolar fiyatları, yeni günde 3.80 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL ise dün test ettiği 3.83 seviyelerden bir miktar gerileyerek güne 3.80 civarında başladı. Dolar kuru saat 9.27 itibarıyla 3.8088 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.4417 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1655 seviyesinde hareket etti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerin TL'deki değer kaybında ana belirleyiciler.

Öte yandan kurdaki değer kayıplarını azaltan bir sebep ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında diğer adaylardan daha az sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'ı atamayı planlaması. Trump'ın Fed başkanı adayını bugün açıklaması bekleniyor.

Powell'ın atanması piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik baskının azalabileceği şeklinde algı yaratıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Bankacılar bugün TSİ 14.30'da açıklanacak ABD işsizlik maaş başvuruları, üçüncü çeyrek istihdam maliyeti ve verimlilik verilerinin ise piyasalara yön verebileceğini söylediler. İngiltere Merkez Bankası kararı da piyasalarda beklenirken iç gündemde ise piyasaları etkileyecek bir veri bulunmuyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.84 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.74 oldu.