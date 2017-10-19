Dolar ne kadar? ( 19 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 3.67 seviyesinde başlarken, piyasalar yeni Fed başkanını bekliyor. ABD ile vize krizi görüşmeleri ve AB Liderler Zirvesi izleniyor.

Fed'in yeni başkanının kim olacağına odaklanan piyasada gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Janet Yellen'ın bugün yapacağı toplantıya çevrilirken, içeride ABD ile vize krizi sonrası gelişmeler ve bugün başlayacak olan AB Liderler Zirvesi izleniyor.

Dün saat 17.03'te 3.6795/3.6802 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.67 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.39 itibarıyla 3.6710 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3385 seviyesindeydi. Euro/dolar kuru ise aynı dakikalarda 4.3380 seviyesinde hareket etti.

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ABD'nin iki yıllık hazine tahvil getirileri daha sıkı küresel para politikası beklentileriyle Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek vermeye devam ederken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyre neden oluyor.

Fed'in Aralık ayında faizleri bu yıl üçüncü kez artırması beklenirken; piyasalar, görev süresi Şubat 2018'de dolacak Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğinin açıklığa kavuşmasını istiyorlar.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Fed başkanı kararını "ilerleyen günlerde" açıklayacağını belirtti.

Dolar, bu hafta adaylar arasında Standford Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü John Taylor'ın adının öne çıkmasından destek buldu. Kurallara dayalı para politikası yanlısı olarak bilinen Taylor'ın kendi adını taşıyan kurala göre ABD'de faizlerin şu anki yüzde 1-1.25 aralığından çok daha yüksek olması gerekiyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 15.30'da ise ABD işsizlik maaş başvuruları izlenecek.

EURO BASKI ALTINDA

Euro birkaç gündür Katalonya'nın bağımsızlık referandumu sonrası gelişmelerin baskısı altında.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık girişiminden vazgeçilmesi için Katalan yönetimine Perşembe gününe kadar süre vermişti. Aksi halde Madrid hükümeti bölgenin siyasi özerkliğini iptal ederek merkezden yönetime alabilecek.

YURTİÇİ GÜNDEM

Yurtiçinde gündemdeki önemli konulardan biri bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi. Zirvede Türkiye ile ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül başında yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya almak veya son vermek de dahil olmak üzere, ilişkilerin geleceğini Ekim ayında görüşeceğini söylemişti.

Öte yandan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler yakından izleniyor.

ABD, İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından geçen hafta Pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.

Kriz, ABD'den gelen bir heyetle bugün Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde ele alınırken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmelerde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini, adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alındığını bildirdi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.36, valörde son işlemde yüzde 11.42 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.19, valörde son işlemde yüzde 12.26 seviyesindeydi.