‹ Önceki Haber Fed 3 faiz artırımını gerçekleştirebilecek mi? Fed 3 faiz artırımını gerçekleştirebilecek mi?

Dolar ne kadar? ( 19 Ekim dolar fiyatları )

19.10.2017 - 09:34

Dolar fiyatları, yeni güne 3.67 seviyesinde başlarken, piyasalar yeni Fed başkanını bekliyor. ABD ile vize krizi görüşmeleri ve AB Liderler Zirvesi izleniyor.

Fed'in yeni başkanının kim olacağına odaklanan piyasada gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Janet Yellen'ın bugün yapacağı toplantıya çevrilirken, içeride ABD ile vize krizi sonrası gelişmeler ve bugün başlayacak olan AB Liderler Zirvesi izleniyor.

Dün saat 17.03'te 3.6795/3.6802 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.67 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.39 itibarıyla 3.6710 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3385 seviyesindeydi. Euro/dolar kuru ise aynı dakikalarda 4.3380 seviyesinde hareket etti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

ABD'nin iki yıllık hazine tahvil getirileri daha sıkı küresel para politikası beklentileriyle Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek vermeye devam ederken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyre neden oluyor.

Fed'in Aralık ayında faizleri bu yıl üçüncü kez artırması beklenirken; piyasalar, görev süresi Şubat 2018'de dolacak Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğinin açıklığa kavuşmasını istiyorlar.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Fed başkanı kararını "ilerleyen günlerde" açıklayacağını belirtti.

Dolar, bu hafta adaylar arasında Standford Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü John Taylor'ın adının öne çıkmasından destek buldu. Kurallara dayalı para politikası yanlısı olarak bilinen Taylor'ın kendi adını taşıyan kurala göre ABD'de faizlerin şu anki yüzde 1-1.25 aralığından çok daha yüksek olması gerekiyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 15.30'da ise ABD işsizlik maaş başvuruları izlenecek.

EURO BASKI ALTINDA

Euro birkaç gündür Katalonya'nın bağımsızlık referandumu sonrası gelişmelerin baskısı altında.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık girişiminden vazgeçilmesi için Katalan yönetimine Perşembe gününe kadar süre vermişti. Aksi halde Madrid hükümeti bölgenin siyasi özerkliğini iptal ederek merkezden yönetime alabilecek.

YURTİÇİ GÜNDEM

Yurtiçinde gündemdeki önemli konulardan biri bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi. Zirvede Türkiye ile ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül başında yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya almak veya son vermek de dahil olmak üzere, ilişkilerin geleceğini Ekim ayında görüşeceğini söylemişti.

Öte yandan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler yakından izleniyor.

ABD, İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından geçen hafta Pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.

Kriz, ABD'den gelen bir heyetle bugün Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde ele alınırken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmelerde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini, adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alındığını bildirdi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.36, valörde son işlemde yüzde 11.42 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.19, valörde son işlemde yüzde 12.26 seviyesindeydi.


‹ Önceki Haber Fed 3 faiz artırımını gerçekleştirebilecek mi? Fed 3 faiz artırımını gerçekleştirebilecek mi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.926 Değişim: 0,00% Hacim : 4.923 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.926 18.10.2017 Yüksek 106.926
Açılış: 106.926
3,6721 Değişim: -0,12%
Düşük 3,6680 19.10.2017 Yüksek 3,6802
Açılış: 3,67665
4,3415 Değişim: 0,14%
Düşük 4,3320 19.10.2017 Yüksek 4,3467
Açılış: 4,3353
151,22 Değişim: -0,14%
Düşük 150,78 19.10.2017 Yüksek 151,58
Açılış: 151,43
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.