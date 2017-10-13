Dolar ne kadar? ( 13 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları bu sabah 3.65 seviyesinin üzerinde işlem görürken, ABD TÜFE verisi bekleniyor.

ABD ile vize gerginliğinin çözüleceği algısı ve Fed tutanakları sonrası gerileyen dolar/TL dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik sert açıklamaları ile tekrar yükselirken, kur bu sabah 3.65 civarında seyrediyor.

Dün saat 1637'de 3.3595/3.6603 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0905'te 3.6525/3.6549 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 3.9960/3.9982 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9893/3.9922, 4.3330/4.3359 seviyesindeki euro/TL ise 4.3258/4.3292 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Dolar/TL'de 3.65 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı hareketin devam edebileceği belirtilirken, piyasalar ABD ile ilgili gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Yurt dışında ise saat 15.30'da ABD TÜFE, çekirdek TÜFE, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar, saat 17.00'da ise Michigan tüketici güven endeksi izlenecek.

Dolar ABD tahvil getirilerinin bir süreliğine zirveye ulaşmasıyla son günlerde değer kaybederken, Fed tutanakları Fed yetkilileri arasında enflasyon konusundaki fikir ayrılıklarının arttığını gösterdi. Bu noktada günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD TÜFE verisi dolar için büyük bir test olacak.

Analistler dolar/TL'de 3.65 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı hareketin daha olası olduğunu, ABD TÜFE verisinin yüksek gelmesi halinde de kurda yükselişin tetiklenebileceğini belirtiyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yönünü aşağı çevirdi. Gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.25, valörde son işlemde yüzde 11.27 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.13, valörde son işlemde yüzde 12.14 seviyesindeydi.

ABD İLE VİZE KRİZİ

Erdoğan dün valiler toplantısında yaptığı konuşmada, "Koskoca ABD'yi Ankara'daki bir büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun; çünkü takınılan tavır aslında budur. Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın demeleri lazımdı ama diyemediler" dedi.

Erdoğan, "Bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir, büyükelçi hükümetim adına bu adımı attım diyorsa, bunun dışişleri bakanı ve başkan da arkasında duruyorsa kimse kusura bakmasın. Biz de aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

ABD Büyükelçisi John Bass'ın dün yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla dolar/TL'de başlayan gerileme dün akşam açıklanan Fed tutanakları ardından devam etmiş ve kur bu sabah 3.64 seviyesinin altını test ederek güne başlamıştı.