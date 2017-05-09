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Dolar fiyatları 3.62'nin üzerini gördü!

09.05.2017 - 08:25 | Son Güncelleme : 09.05.2017 - 20:59

Dolar fiyatları, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik devam eden kâr satışlarıyla ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik "ulusal acil durum" uygulamasını uzatmasının ardından 3.62 seviyesinin üzerini gördü.

Dün güne 3.52 seviyelerinden başlayan, akşam saatlerinde 3.59'a kadar yükselen kur yeni günde 3.62'yi aştı. Türk Lirası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik "ulusal acil durum" uygulamasını uzatmasının ardından dolar karşısında düşüşünü sürdürdü. Gelişen ülkelere yönelik kar satışları kurdaki yükselişte etkili oluyor.

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İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, " Dolar kurunun 3.52 seviyesinin altına gerilemekte güçlük çektiğini ve bu noktalardan tepkilerin geldiğini söylemek mümkün. Genel olarak bakıldığında Türkiye aleyhine olumsuz bir haber akışı görünmüyor. Aynı şekilde hareketin Forex piyasalarında gelişmekte olan ülke para birimlerine de yansıdığını görmekteyiz. Dolar kurunda yaşanan yükselişi son iki haftada dolara karşı oluşan pozitif seyirlerin ardından bir tür kar satışı olarak algılıyoruz. TL’nin güzel bir değerlenme süreci geçirdiğini unutmamakta fayda var. Ancak TCMB’nin yüksek faizlerinin daha fazla değer kaybı yaratmasının önüne geçebileceğini düşünüyoruz" dedi. Turşucu şöyle devam etti:

Teknik Analiz: Dolar / TL kurunda 3.6150 seviyesinden geçen kanal direnci yukarıda izlenebilir. Bu seviyenin hemen üzerinde 3.6260 seviyesinde yatay direnç çizgisinin de bulunuyor olması. Söz konusu bölgelerin güçlü direnç etkisi gösterebileceğini söylüyor. Teknik olarak kurda düşüş sonrası tepki yükselişi oluştuğu görülüyor. 3.5440 önemli destek.

FRANSA SEÇİMLERİYLE PİYASALAR HAREKETLENDİ

Bankacılar kurda devam eden lokal döviz alımlarının da etkisiyle zaten 3.50 seviyesinin altında kalıcı bir seyir öngörmüyordu. Ancak gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik satış baskısı dün ve bugün Fransa seçimlerinin ardından belirginleşti.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini merkez aday Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından euro, dolar karşısında altı ayın zirvesine çıktıktan sonra yine kâr satışlarıyla kazanımlarının önemli bir bölümünü geri verdi.

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İki hafta önce yapılan ilk seçimlerden bu yana Macron'un zaferine ilişkin fiyatlamalarla euro, dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kazanmıştı. Bankacılar son iki gün yaşanan değer kaybını bu yüzde 3'lük değer kazancına ilişkin bir kâr satışı olarak yorumladı.

KÂR REALİZASYONLARI BAŞLIYOR

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "Macron rallisi dinerken küresel mali piyasalar kâr realizasyonu sürecine giriyor. Bunda "Mayıs'ta sat ve git" eğilimi de belirleyici oluyor. Dolar/TL kurundaki yükselişi şimdilik yurtdışı kaynaklı bir hareket ve esas itibarıyla da kâr realizasyonu olarak görüyoruz. İlk hedef 3.63-3.64 seviyeleri olabilir" dedi.

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