‹ Önceki Haber Petrol fiyatları sert geriledi Petrol fiyatları sert geriledi Sonraki Haber › Türk devinin kârı 11 kat arttı Türk devinin kârı 11 kat arttı

Dolar fiyatları 3.55 seviyesinin altını gördü

05.05.2017 - 08:31 | Son Güncelleme : 05.05.2017 - 16:48

Gün içerisinde 3.57 seviyesinin üzerini gören dolar fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından 3.55 seviyesinin altına geriledi.

Sabah saatlerinde dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olan Türk Lirası, ABD tarım dışı istihdam verisiyle değer kazandı. Güne 3.57 seviyesinde başlayan dolar fiyatları en yüksek 3.5772 seviyesini görürken, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.55 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru en düşük 3.5461 seviyesini gördü. Euro/TL ise şu sıralarda 3.90 seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 211 bin ile beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik yüzde 4.4'e geriledi. Saatlik ücretler de aylık yüzde 0.3 ile beklentiler doğrultusunda, yıllık yüzde 2.5 ile yüzde 2.7'lik beklentinin altında arttı.

Piyasalar bu akşam açıklanması beklenen S&P Türkiye kredi notu değerlendirmesini takip edecek.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DOLARDA ALIM FIRSATI MI?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Fed'in Haziran'da faiz artırıma gideceği beklentisinin fiyatlanmasının gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Son toplantıdan piyasalar Haziran’da faiz artırımı olabileceği sinyalini aldı; ki diğer yandan gerek veriler, gerekse de Trump’ın sağlık yasasını geçirmesi, federal hükümetin kapanma tehlikesinin kalmaması gibi nedenler bu konuda bir pozitiflik yarattı. Fed opsiyonlarının Haziran ihtimalini %70’den %98’e doğru çıkarması piyasanın algısının nereye kaydığını gösteriyor" dedi.

##$HABER_1438294$##

Erkan şöyle devam etti: "Diğer taraftan USDTRY zaten 3.52 gibi önemli destek seviyelerine gerilemişti. Gelinen seviyelerin bireysel ve kurumsal yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak görüldüğünü görüyoruz, döviz talebi çok yüksek. USDTRY ve DTH kırılımları, kurun düştüğü noktalarda döviz mevduatlarındaki artış hızının arttığını ve USDTRY’nin de bu artan talebi takip ettiğini gösteriyor. 3,50 altında kalıcılık zordu. Uzun vadede kurlarda düşüşün zor olduğu bir kez daha teyit edildi.

Bugün ABD'de istihdam verisi açıklanacak, enflasyon trendi açısından önemli. Saatlik ücretlerde yüzde 0.3 artış bekleniyor. Bu alt kalem bir süre daha  Fed'in yıl sonuna kadarki faiz patikası hakkında fikir verecektir. Beklenti dahilinde ya da üzerinde bir rakam gelirse dolarda tekrar değerlenme olabilir ki bu da gelişmekte olan ülke paralarına yeni bir satış dalgası getirir. Bu durumda USDTRY’de 3.60'ın üzerine hareket devam edebilir.

S&P'nin bu akşamki olası değerlendirmesinde ana beklentinin herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde, ancak Ocak ayında negatife çekilen görünümün durağana çekilmesi halinde piyasalara olumlu yansımasını görebiliriz."

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.45, valörde son işlemde yüzde 10.47 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.32 seviyesindeydi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları sert geriledi Petrol fiyatları sert geriledi Sonraki Haber › Türk devinin kârı 11 kat arttı Türk devinin kârı 11 kat arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.364 Değişim: 0,35% Hacim : 3.776 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 93.114 05.05.2017 Yüksek 93.627
Açılış: 93.114
3,5567 Değişim: 0,10%
Düşük 3,5460 05.05.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,55325
3,9061 Değişim: -0,02%
Düşük 3,8964 05.05.2017 Yüksek 3,9300
Açılış: 3,90685
140,44 Değişim: 0,11%
Düşük 140,18 05.05.2017 Yüksek 141,98
Açılış: 140,29
1,0979 Değişim: -0,05%
Düşük 1,0952 05.05.2017 Yüksek 1,0991
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.