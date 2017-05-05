Gün içerisinde 3.57 seviyesinin üzerini gören dolar fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından 3.55 seviyesinin altına geriledi.

Sabah saatlerinde dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olan Türk Lirası, ABD tarım dışı istihdam verisiyle değer kazandı. Güne 3.57 seviyesinde başlayan dolar fiyatları en yüksek 3.5772 seviyesini görürken, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.55 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru en düşük 3.5461 seviyesini gördü. Euro/TL ise şu sıralarda 3.90 seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 211 bin ile beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik yüzde 4.4'e geriledi. Saatlik ücretler de aylık yüzde 0.3 ile beklentiler doğrultusunda, yıllık yüzde 2.5 ile yüzde 2.7'lik beklentinin altında arttı.

Piyasalar bu akşam açıklanması beklenen S&P Türkiye kredi notu değerlendirmesini takip edecek.

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DOLARDA ALIM FIRSATI MI?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Fed'in Haziran'da faiz artırıma gideceği beklentisinin fiyatlanmasının gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Son toplantıdan piyasalar Haziran’da faiz artırımı olabileceği sinyalini aldı; ki diğer yandan gerek veriler, gerekse de Trump’ın sağlık yasasını geçirmesi, federal hükümetin kapanma tehlikesinin kalmaması gibi nedenler bu konuda bir pozitiflik yarattı. Fed opsiyonlarının Haziran ihtimalini %70’den %98’e doğru çıkarması piyasanın algısının nereye kaydığını gösteriyor" dedi.

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Erkan şöyle devam etti: "Diğer taraftan USDTRY zaten 3.52 gibi önemli destek seviyelerine gerilemişti. Gelinen seviyelerin bireysel ve kurumsal yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak görüldüğünü görüyoruz, döviz talebi çok yüksek. USDTRY ve DTH kırılımları, kurun düştüğü noktalarda döviz mevduatlarındaki artış hızının arttığını ve USDTRY’nin de bu artan talebi takip ettiğini gösteriyor. 3,50 altında kalıcılık zordu. Uzun vadede kurlarda düşüşün zor olduğu bir kez daha teyit edildi.

Bugün ABD'de istihdam verisi açıklanacak, enflasyon trendi açısından önemli. Saatlik ücretlerde yüzde 0.3 artış bekleniyor. Bu alt kalem bir süre daha Fed'in yıl sonuna kadarki faiz patikası hakkında fikir verecektir. Beklenti dahilinde ya da üzerinde bir rakam gelirse dolarda tekrar değerlenme olabilir ki bu da gelişmekte olan ülke paralarına yeni bir satış dalgası getirir. Bu durumda USDTRY’de 3.60'ın üzerine hareket devam edebilir.

S&P'nin bu akşamki olası değerlendirmesinde ana beklentinin herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde, ancak Ocak ayında negatife çekilen görünümün durağana çekilmesi halinde piyasalara olumlu yansımasını görebiliriz."

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.45, valörde son işlemde yüzde 10.47 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.32 seviyesindeydi.

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