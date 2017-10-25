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Dolar fiyatları 2 haftanın zirvesini gördü

25.10.2017 - 08:29 | Son Güncelleme : 25.10.2017 - 09:31

Dolar fiyatları dün akşam saatlerinde 3.75 seviyesinin üzerini görerek son iki haftanın zirvesine ulaştı. Dolar fiyatları sonrasında hafif gerileyerek yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor. Dolar/TL dün uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.7591 seviyesini gördükten sonra, yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru saat 8.40 itibarıyla 3.7345 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise gün içinde en yüksek 3.4065 seviyesini görürken şu dakikalarda 4.3932 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar da aynı dakikalarda 1.1761 seviyesindeydi.

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Analistler dolarda küresel güçlü seyir, jeopolitik riskler, ABD ile yaşanan vize sorunları, içerideki siyasi gelişmeler ve yüklü ihaleler TL cinsi varlıklarda sert fiyatlamalara neden oluyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELDİ

Jeopolitik riskler nedeniyle artan bütçe açığının finansmanı açısından takip edilen bu haftaki Hazine ihalelerine talep nispeten düşük kaldı. Bankacılar Hazine'nin ikincil piyasada faizleri daha fazla yükseltmemek adına Ekim ayında hedeflerinin bir miktar altında borçlandığına dikkat çektiler.

Ekim ayında toplam 13.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 16.3 milyar TL'si piyasadan toplam 19.7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını öngörüyordu. Bu kapsamda bugünkü ihalelerden yaklaşık 11 milyar TL borçlanacağı öngörülen Hazine'nin borçlanması yaklaşık 9.6 milyar TL'de kaldı.

Hazine'nin Ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.48, değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama fiyat 99.668 TL, gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama bileşik faiz yüzde 11.66 oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün de yükseliş sürerek ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 11.62, valörde son işlem yüzde 11.67 oldu.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün spot kapanışta yüzde 12.42 olurken, valörde son işlem yüzde 12.47 oldu.


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