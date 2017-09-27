Dolar ne kadar? ( 27 Eylül dolar fiyatları )

Fed Başkanı Yellen'ın küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dolar fiyatları 2,5 ayın zirvesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşması sonrasında küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dolar/TL'nin 3,5857 ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kuzey Irak'taki referandum kaynaklı jeopolitik risklerin dolar/TL üzerindeki baskısı devam ederken kur küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden yükseldiği 3.55'li seviyelerde işlem görmeyi sürdürüyor.

Endişelerle 10 Eylül'de 3.40'ın altında işlem gören dolar/TL hafta başında 11 Ağustos'tan beri ilk kez 3.55'i aştı. Kur bugün güne 3.5454/3.5485 seviyesinden başladı. Dolar kuru en yüksek 3.5857 seviyesini görürken, saat 17.30 itibarıyla 3.5771 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise en yüksek 4.2090 seviyesine ulaşırken şu dakikalarda 4.1970 seviyesinde... Euro/dolar aynı dakikalarda 1.1730 seviyesinden işlem gördü.

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DOLARDA 3.60 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Küresel piyasalarda dolar güçleniyor. Geçtiğimiz hafta Fed kaynaklı toparlanan Dolar, bu hafta ise Trump’tan destek bulmuş durumda. ABD Başkanı D. Trump tarafından bugün vergi reformuna yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Açıklamalar öncesi piyasalardaki iyimser beklenti dolar açısından pozitif fiyatlanıyor. Dolayısıyla, bugünün gündeminde Trump’ın açıklamaları yer alacak" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Son günlerde, Irak Kürt bölgesel Yönetiminde (IKBY) yapılan referandum nedeniyle TL varlıklar üzerinde bir hassasiyet var. Türkiye’ye yönelik risk algısının artması, Türkiye’nin IKBY’ne sert açıklamalarda bulunması ve referandumun ardından Türkiye’nin alacağı aksiyonlar ve söylemler oldukça kritik. Bu tablo, TL’nin gevşemesine pek olanak sağlamıyor. Bugün için USD/TL kuru üzerinde Irak ile ilgili gelişmelerin etkili olduğunu söyleyemem. USD/TL kuru bugün güçlenen Dolar ile şekilleniyor. Doların ivme kazanması, gelişen ülke para birimleri üzerinde de baskı yaratıyor ve GOP’larda Dolara karşı zayıf bir görünüm var. Kısacası, USD/TL’nin yukarı yönde hareketlenmesini tetikleyecek bir çok unsur bugün piyasada mevcut.

Trump ile ilgili açıklamalar kritik olacaktır. Trump, Doların daha da güçlenmesini desteklerse bu durum USD/TL’nin 3.60 seviyesine doğru yükselmesine neden olabilir. Buna karşın, dolarda olası bir yumuşama USD/TL kurunun 3.50-3.55 aralığında seyretmesini destekleyebilir. Kur için beklentiler 3.50 seviyesinin üzerinde şekillenmeye devam ediyor."

YELLEN 'FAİZ' MESAJI

Küresel piyasalarda ise dolar Fed Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarına devam edilmesi gerektiği açıklamasından destek bulurken, euro Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin yol açtığı kayıplarını toparladı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks dün 93.286 ile yaklaşık bir ayın zirvesine ulaşmasının ardından bugün bu seviyenin sınırlı altında işlem görüyor.

Yellen "Enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar para politikasında değişiklik yapmamak ihtiyatlı olmayacaktır" dedi.

ODAK NOKTASI IKBY

Jeopolitik gelişmelerde ise odak noktasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Ortadoğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağı yolunda bölgesel ve uluslararası endişelere rağmen gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu yer alıyor.

İptal çağrıları karşılık bulmayan Türkiye ise alınabilecek siyasi, ekonomik ve askeri önlemleri değerlendiriyor. Tüm bunlar gerçekleşirken kurda baskıları artıran bir diğer etken ise TSK'nın Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin de katılımı ile devam ettiği Silopi/Habur bölgesindeki tatbikat olmaya devam ediyor.

Referanduma gitme kararının ardından Ankara'nın Kuzey Irak'a açılan sınır kapısını kapatıp kapatmayacağı, Kuzey Irak petrolünün dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan boru hattında akışı durdurup durdurmayacağı veya askeri herhangi bir adım atmayacağı merak konusu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.00 valörde saat son işlem yüzde 10.98 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.85 valörde son işlem yüzde 11.86 oldu.

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