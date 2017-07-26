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Dolar ne kadar? ( 26 Temmuz dolar fiyatları )

26.07.2017 - 09:28 | Son Güncelleme : 26.07.2017 - 21:31

Dolar fiyatları Fed'in kritik faiz kararı öncesi 3.55 seviyesinin üzerinde işlem görürken karar sonrası 3.54 seviyesinin altına geriledi.

Bu sabah saat güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL en yüksek 3.5776 seviyesini görürken, Şimşek'in açıklamaları sonrası 3.55 seviyelerine geriledi. Dolar kuru Fed'in kritik faiz kararı öncesi ise 3.55 seviyesinin üzerinde işlem görürken, sonrasında geriledi. Dolar/TL en düşük 3.5353 seviyesini görürken saat 21.30 itibarıyla 3.5366 seviyesinde işlem gördü.

FED FAİZE DOKUNMADI

Fed beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizini değiştirmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı.

TL MEHMET ŞİMŞEK İLE DEĞERLENDİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in büyüme, enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalarının olumlu algılanması TL'ye olumlu yansırken, dolar/TL 3.55'li seviyelere geriledi.

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ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de faizlerin yüksek olduğunu; faizi tasarruf artışı, katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek, uzun vadeli fonu çekerek düşürebileceklerini söyleyerek, "TCMB üzerinde yönlendirmeyle faizi aşağı çekemeyiz" dedi.

Şimşek, bu yıl büyümenin yüzde 5'e daha yakın göründüğünü söyleyerek, çift haneli enflasyonun uzun süreli tolere edebilecekleri bir durum olmadığını belirtti.

"PİYASA OLUMLU ALGILADI"

TEB Yatırım Stratejisti Erkin Işık, "Şimşek'in açıklamalarının piyasada olumlu algılandığını görüyoruz. TCMB politikası, büyüme ve enflasyona yönelik açıklamaları etkili olmuş olabilir. Önceki günlerde TL diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha zayıf performans gösteriyordu, onun biraz tersine döndüğünü izliyoruz" dedi.

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