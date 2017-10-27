Dolar ne kadar? ( 27 Ekim dolar fiyatları )

Gün boyu hareketli seyreden dolar kuru, ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanlığı için Fed Yöneticilerinden Powell'a yöneldiğine dair haberlerle 3.80 seviyesinin altına geriledi.

Gün içerisinde hareketli bir seyir izleyen dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Fed Yöneticilerinden Jerome Powell'a yöneldiğine dair haberlerle 3.80 seviyesinin altını test etti. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.8433 seviyesini görürken, en düşük 3.7986 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 17.34 itibarıyla 3.8057 seviyesinden işlem gördü.

Jerome Powell'in kademeli faiz artışını savunduğu ve Yellen'ın politikalarına benzer bir yolu izleyebileceği, bu nedenle piyasalarda da dalgalanma yaratmayacağı belirtiliyor.

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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Dolar zaten dünyada ciddi bir güçlenmeye başlamıştı. Çok ciddi anlamda parite etkisi, dolar endeksi ve ABD faizlerinin etkisiyle dolar/TL’deki ivmenin arttığını görüyoruz. Hem Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen haberler, ABD Temsilciler Meclisi’nde bütçe tasarısının kabul edilmesi, Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre Yellen’ın yeni Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı haberi doları güçlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı olarak yansıdı. TL en çok reaksiyon gösteren para birimlerinden biri oldu. Dolarda dün yaşanan yükselişte direnç olan 3.81 seviyesi destek konumuna geldi. Dolarda 3.86 hedeflenebilir, 3.86 seviyesinin aşılmasıyla da 3.90 seviyesi görülebilir” şeklinde değerlendirdi.

DOLAR/TL’DE TREND YÖNÜNÜ YUKARI MI ÇEVİRDİ?

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İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Küresel piyasalarda, Dolar güçlenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın sürdürdüğü vergi reform çalışmalarına yönelik geçtiğimiz hafta ABD Senatosundan geçen 2018 mali yılına ilişkin 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı dün ABD Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Bu onayın ardından vergi reformunun demokratların desteği olmadan onaylanabileceği yönünde görüşler yer almaya başladı. Vergi reform çalışmalarının aksamadan sürmesi Doların güçlenmesini destekliyor. Diğer yandan, Fed Başkan adayı hala açıklanmadı. 3 Kasım Asya gezisi öncesinde ABD Başkanı Trump tarafından açıklanması beklenen Başkan adayının bugün açıklanması Dolar üzerinde hareketlilik yaratabilir. Adaylarla ilgili spekülasyonlar sürüyor ve en son gelen haberlerde J. Powell ve J. Taylor isimleri bulunuyor. Şimdilik, Dolar üzerinde başkan adaylarına yönelik spekülasyonlar pek fazla hissedilmiyor çünkü piyasa net sonucu görmek istiyor. Sonucun Powell olması durumunda Dolarda bir miktar yumuşama, Taylor olması durumunda ise Dolar pozitif algılanabilir. Hatta, geçtiğimiz sene Trump’ın kazanmasıyla birlikte oluşan Dolar rallisinin yeni Fed Başkanın Taylor olması halinde yaşanması muhtemel olabilir. ABD’deki gelişmeler dışında dün Avrupa Merkez Bankasının varlık alım miktarını azaltması ve süresini 2018 Eylül’e kadar uzatmasının yanında gerekli gördüğü takdirde bu süreyi uzatabileceğini ifade etmesi de Euro’nun küresel çapta değer kaybetmesine ve Dolar endeksinin de yukarı yönde tepki vermesine destekleyici oldu. ECB hala sıkılaşma politikasından uzak ve genişleyici politika kapısını açık bırakmış durumda. Bu tablo karşısında, Dolar endeksi kazançlarını genişletti ve bu sabah 95 sınırını zorlamaya başladı. Gün içerisinde, ABD’den açıklanacak GSYIH rakamları karşımıza çıkıyor. Büyüme verilerinin bir önceki çeyreğe göre olumlu bir tablo çizmesi durumunda ise Dolarda pozitif bir algı oluşturabilir. Zayıf bir verinin ise Dolarda sınırlı negatif bir harekete neden olabileceğini söyleyebilirim çünkü bunun arkasında ABD’de yaşanan kasırgalardan dolayı Fed üyelerinin 3. çeyrekte büyümede ivme kaybının yaşanabileceğini belirtmiş olmaları, piyasaları bu duruma hazırlamış oldu. Dolayısıyla, verinin etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtmekteyim" şeklinde değerlendirdi.

TÜRK LİRASININ KAYIPLARI FAZLA

Karadağ şunları ekledi: "Doların güçleniyor olması, gelişmekte olan ülke para birimlerini de rahatsız ediyor. GOP’lar Dolara karşı zayıf bir tablo çiziyor. Özellikle, Güney Afrika Randı ve Türk Lirasının kayıpları daha fazla çünkü her iki ülkedeki siyasi gelişmeler ülke para birimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. TL’deki hikaye 9 Ekim tarihinden bu yana konuştuğumuz ABD –Türkiye vize krizi olarak karşımıza çıkıyor. Hala net bir sonuca varılmış değil olumlu açıklamalar gelse bile piyasa artık bunu TL üzerinde pozitif fiyatlamıyor. Bu hafta, asılsız haberlerle TL’deki kırılganlığın daha da artması USD/TL kurunun yukarı yönde tepkisini biraz daha hızlandırdı. Türkiye’ye yönelik risk algısında da bozulma başladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı vize krizinin gündeme geldiği dönemdeki seviyenin üzerine yükseldi. Vize krizinin çıktığı dönem bile CDS en yüksek 182 puanları aşamamışken bu hafta 192 puana doğru sıçradı. Özellikle, bu haftaki asılsız haberler Türkiye’ye yönelik risklerin artmasını tetiklemiş durumda. Dolayısıyla, bu süreçte haber akışları yakından takip edilmeli. Piyasalar artık risklerin ne yönde şekilleneceğini merak ediyor ve her iki ülke arasındaki kriz sonlanmadığı müddetçe TL üzerindeki baskı bir süre daha devam edebilir. Bu durumda, USD/TL kurunun geri çekilmesini sınırlı bırakabilir.

USD/TL kurunda, teknik olarak, 3.80 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yukarı yönde tepki vermek isteyebilir. Şuanda oldukça kritik seviyelerde bulunuyor. Teknik olarak göstergeler trend yönünü yukarı olarak desteklemeye devam ediyor. 3.8440 direncinin geçilmesi durumunda 3.90-3.91 aralığına doğru hareket devam edebilir. Geri çekilmelerde 3.75 seviyesi önemli destek.

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