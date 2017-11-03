Dolar enflasyon sonrası yükseldi! Yükseliş devam eder mi?

Güne 3.80 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, kritik enflasyon verisi öncesi 3.81 seviyelerinde işlem görürken, enflasyon verisi sonrası 3.83 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün akşam ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL, yeniden kritik seviyenin üzerine taşındı. Dolar kuru güne 3.80 seviyesinden başlarken, enflasyon verisinin 9 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yükseldi. Dolar/TL veri öncesi 3.81 seviyesinde işlem görürken, veri sonrası en yüksek 3.8330 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 10.22 itibarıyla 3.8271'dan işlem görürken, Euro/TL 4.4604 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1654 seviyesinde hareket etti.

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DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD’de vergi reformunun detayları açıklanmasına rağmen, daha belirgin bir revizyon geçmesi gerektiği anlaşılıyor. Bu yüzden vergi planının tasarısı piyasaları çok hızlı bir şekilde etkilemedi. Trump’ın beklentilere paralel bir şekilde Powell’ı Fed Başkanlığı’na aday göstermesi USD bazında negatif fiyatlanırken ABD 10 yıllıklarını yüzde 2,33 seviyesine gönderdi. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki genel iyimser havanın devam ettiğini gözlemlemekteyiz" dedi.

Buna karşın Powell ile 3,80 altına geçen Dolar/TL'nin Avrupa piyasalarının açılmasıyla gerçek anlamda piyasalara likidite artışı olduğu zaman diliminde yükselişe geçtiğinin görüldüğünü belirten Erkan, şunları ekledi:

"Hafta içinde Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkanı Sn. Murat Çetinkaya, Ekim ayı enflasyonun bir miktar yukarı yönlü sürpriz yapabileceğini belirtmişti. Aylık bazda yüzde 2,08, yıllık bazda yüzde 11,90 artan manşet enflasyon ile yüzde 11,82 seviyesine gelen çekirdek enflasyon, enflasyon görünümünün analist beklentilerinin üzerinde arttığını göstermekle beraber, enflasyondaki durumun sanıldığından da belirsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim enflasyon verisinin ardından TRY’nin kayıplarını artırdığı görülmektedir. 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde ağırlık kazanan yukarı yönlü eğilim de, tahvil piyasasındaki bozulmanın TRY’ye yansıması şeklinde etki gösterebilir. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13,12, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 11,96 seviyesine ulaşmıştır.

Bu kapsamda dolar/TL'deki yükseliş momentumunun ağırlık kazandığı söylenebilir. Gün içinde ABD’den gelecek olan Ekim ayı NFP ve AHE verileri beklenti paralelinde veya üzerinde gelmesi halinde dolara ve ABD tahvil faizlerine momentum kazandıracaktır. Bu durumda 3,84 ve 3,90 kısa vadeli izleyeceğimiz direnç seviyeleridir. Kurun 3,79 üzerinde kalmaya devam etmesi, mevcut hareketin de devam etmesi anlamına gelecektir. Piyasalar kapandıktan sonra gelecek olan S&P Türkiye kredi notu açıklamasından ise herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Piyasaya iki yönde de belirli bir etkisi olmayacaktır."

TRUMP ADAYINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ı aday göstermesinin ardından yatırımcılar dikkatlerini ABD tarımdışı istihdam verisine çevirecek.

Piyasa kapanışından sonra ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamaları takip edilecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.85 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.93 oldu