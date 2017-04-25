Dolar AKPM kararı sonrası yükseldi!

Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde yarattığı iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL kuru AKPM’nin Türkiye’yi yeniden denetim sürecine alma kararıyla 3.59 seviyesinin üzerini gördü.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyesinde işlem gören dolar/TL, AKPM’nin Türkiye kararı sonrası 3.59 seviyesini aştı.

Gün içerisinde en düşük 3.5708 seviyesini görürken, AKPM kararı sonrası en yüksek 3.5955 seviyesini gördü. Kur saat 14.33 itibarıyla 3.5900 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 3.9030 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL Cuma günü akşam işlem gördüğü 3.65'li seviyelerden önce dün itibarıyla 3.60'ın altında gerilerken dün günü 3.59'lu seviyelerde tamamlamıştı.

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AKPM TÜRKİYE'Yİ SİYASİ DENETİME ALDI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı" onaylandı. Türkiye'ye 35 maddeden oluşan önerilerde bulunulan AKPM'nin bu kararı ile, Türkiye denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu.

AKPM'de onaylanan karar ile, Türkiye ile iş birliğinin sürmesi için bu önerilerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlan raporda Türkiye, geçen yılki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor ve Türkiye'de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu belirtiliyor.

DOLARDA YÖN NERESİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Türk finansal varlıklarının siyasi haberlerle beraber negatif pozisyona geçtiklerini görüyoruz. Avrupa Birliği’nden gelen haber akışıyla beraber hem para piyasalarında, hem de hisse senedi piyasalarında bazı dalgalanmalar yaşanmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye’yi yeniden siyasi denetim kapsamına almaya karar verdi. Bu 13 yıl sonra ilk defa gerçekleşen bir durum, fiyatlaması da negatif oldu ve bu kapsamda da kurun 3,59 seviyesi üzerine çıktığını, borsaya da 94.300 seviyesinden satışların geldiğini gördük" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "AKPM kararı, Avrupa Birliği açısından bağlayıcı değil, ancak Türkiye’nin üyelik kriterleri açısından olumsuzluk yaratacak bir durum. Bu yüzden üyelik sürecimiz ve müzakerelerin geleceği sıkıntıya girebilir. Referandum sonrasında en çok risk yaratan konuların başında AB ile ilişkiler geliyordu, bu noktadan sonra hem içeride hükümet tarafından, hem de AB tarafından Türkiye’nin AB ile ilişkilerine yönelik açıklamalar önemli olacak. Bu kararın her iki tarafta da da yansımalarını ve ne gibi yorumlar geleceğini izleyeceğiz. Bundan sonra da AB ile olan ilişkilere dair gelişmelerin Türk finansal varlıkları üzerinde baskı unsuru olma ihtimali söz konusudur.

Majör gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. USD’nin küresel bazda gerilemiş olması USDTRY’nin gerilemesini destekledi, ancak içeriye ilişkin fiyatlamaların ağırlık kazanması TRY özelinde ayrışmalar olmasına neden olabilir. Bu haberler siyasi kaynaklı da, ekonomik kaynaklı da olabilir. Bu hafta TCMB kararı var ve faizlerde değişiklik olmasını beklemiyoruz. TCMB’nin ek bir sıkılaşma gerçekleştirmesi duruma göre ya kurun yeniden gitmesini önler, veya düşüş getirebilir. Faizlerde değişiklik yapılmaması halinde ise ben yeniden 3,60’larda normalleştirilecek bir seyir beklerim. AK Parti’de muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçileceği olağanüstü kongre ve bu kapsamdaki siyasi gelişmeler içeride fiyatları etkileyebilecek bir başka faktör olacaktır.

Trump’ın vergi reformunu ne şekliyle hayata geçirebileceği ve borç tavanı konusunda yaşanılan sıkıntılar USD açısından soru işareti yaratmaktadır. Bu yüzden küresel USD hareketinin güçlü olmaması bizim açımızdan olumludur. Bu gelişmeler de USDTRY açısından dış etkenler olacaktır; bunlar da önemli, çünkü bu dış etkilere reaksiyon derecemizi içeride güçlü/zayıf olmamız belirliyor."

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3.6150 SEVİYESİ ÖNEMLİ OLACAK

Stratejist Gizmen Nalbantlı, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi genel kurulu, Türkiye’yi yeniden siyasi denetime aldı. Daha önceden tahmin edilebilir bir karar olduğundan kur ve borsa üzerinde çok fazla etkili olmadığını görüyoruz. Ancak bundan sonraki süreç Türkiye tarafından yapılacak açıklamalar önemli olacak. Kurda kısa vadede 3.6150 önemli olacak. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece 3.55 görülme ihtimali devam ediyor. 3.6150’nin geçilmesi ise bizi 3.65 seviyesine götürebilir. Borsada ise bir önceki zirve seviyesi olan 93 bin 400 bölgesinin üzerindeki kapanışlar 95 bin 500 seviyelerine kadar yükselişin devamını getirebilir" şeklinde değerlendirdi.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Bankacılar mevcut seviyelerde kurumsal döviz talebi beklediklerini bunun da kurda daha fazla düşüşü yavaşlatabileceğini dolar/TL'de 3.55 seviyesinin altında kalıcı bir seyrin çok kolay olmayacağını söylediler.

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Piyasalar haftanın kalanında ise TCMB'nin faiz kararının ve enflasyon raporunun ve ABD'de borçlanma tavanı ile sağlık reformuna ilişkin gelişmeleri takip edilecek.

Öte yandan Hazine'nin 2022 itfalı sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı da piyasalarda takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Fransa'da pazar günkü seçimlerin sonucu İngiltere'nin geçtiğimiz Haziran'da verdiği Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının (Brexit) bir benzerinin Fransa'da yaşanması ihtimalini de azalttı ve küresel piyasalarda ciddi bir risk iştahını da beraberinde getirdi.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde (GLP) azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyor.

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