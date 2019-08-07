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Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü

07.08.2019 - 09:02 | Son Güncelleme :
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü | Döviz Haberleri

Dolar kuru, gün içerisinde 5.48 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görürken; Euro kuru ise en düşük 6.15 TL seviyesini gördü.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.50 TL seviyesinin hemen altında başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4848 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru, saat 11.20 itibarıyla 5.5029 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1533 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1605 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.6769 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 97.44 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1193 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.11 seviyesinde bulunuyor.

TL’DE OLUMLU ETKİLENME DEVAM EDİYOR

Gizmen Nalbantlı - Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı

Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL’de olumlu etkilenme devam ediyor. Dün Merkez Bankası’nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56 TL-5.57 TL seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz ikinci gündeyiz. 5.50 TL önemli bir destek. Önümüzdeki iki gün 5.56 TL -5.57 TL bölgesi altında kapanış olursa 5.30 TL -5.40 TL aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak tekrardan 5.60 TL bölgesine geri döneriz.

 


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