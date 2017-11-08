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Dolar 3.90'ın üzerini gördü, Euro tarihi rekor kırdı

08.11.2017 - 08:50 | Son Güncelleme : 08.11.2017 - 13:21

Yaşanan gelişmelerle geçtiğimiz gün 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, 3.90 seviyesinin üzerini gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.89 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL'de 4.5240 ile tarihi rekoru kırdı.

Merkez Bankası'nın hamleleri ve ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinde yaşanan iyimser gelişmelerle 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, dün gece en yüksek 3.8957 seviyesini gördü. Bugün ise uluslararası piyasalarda en yüksek 3.8892 seviyesini gören dolar kuru, saat 09.09 itibarıyla 3.8750 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye-ABD ilişkilerine odaklanan piyasalar, Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacağı görüşmeyi bekliyor.

Euro/TL en yüksek 4.5111 seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.4925 seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar ise 1.1589 seviyesinde bulunuyor.

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ADIMLARIN ETKİSİ KALICI OLMAYACAK

Analistler her ne kadar adımların TL pozitif olduğunu söylese de TL'deki değer kaybında etkili olan unsurlar dikkate alındığında adımların etkisinin kalıcı olamayacağına veya piyasadaki trendi tersine çeviremeyeceğine dikkat çekiyor.

Tahvil tarafında geçen hafta görülen yükseliş hareketi ile 10 yıllık gösterge tahvilini bileşik faizi yüzde 12'yi aşarken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 13 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş potansiyeli, enflasyonda yukarı eğilim ve bozulan beklentiler ile Hazine'nin yüksek borçlanması tahvil faizlerinde de yükseliş baskısı yaratıyor.

Öte yandan analistler TCMB'nin dünkü adımlarının da piyasada TL likiditesini sıkılaştıracak olması nedeniyle TL maliyetlerini artırarak hem tahvil hem de mevduat faizlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.21, valörde son işlemde yüzde 12.24 seviyesinde.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.48 seviyesinde. 


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