Dolar ne kadar? ( 27 Ekim dolar fiyatları )

Dün ABD ve Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen haberlerle sert yükseliş yaşayan dolar kuru, yeni günde de yükselişini sürdürerek 3.84 seviyesinin üzerini gördü. Euro fiyatları ise 4.46 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kuru dünyada güçlenmeye devam ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 60 milyar Euro’luk varlık alımını Ocak 2018’den itibaren Eylül 2018’e kadar 30 milyar Euro’ya indireceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesiyle dolar yükselişini hızlandırdı. Dolar/TL en yüksek 3.8420 seviyesini görürken, saat 9.54 itibarıyla 3.8357 seviyesinden işlem gördü. Euro aynı dakikalarda 4.4617 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1630 seviyesinde bulunuyor.

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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Dolar zaten dünyada ciddi bir güçlenmeye başlamıştı. Çok ciddi anlamda parite etkisi, dolar endeksi ve ABD faizlerinin etkisiyle dolar/TL’deki ivmenin arttığını görüyoruz. Hem Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen haberler, ABD Temsilciler Meclisi’nde bütçe tasarısının kabul edilmesi, Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre Yellen’ın yeni Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı haberi doları güçlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı olarak yansıdı. TL en çok reaksiyon gösteren para birimlerinden biri oldu. Dolarda dün yaşanan yükselişte direnç olan 3.81 seviyesi destek konumuna geldi. Dolarda 3.86 hedeflenebilir, 3.86 seviyesinin aşılmasıyla da 3.90 seviyesi görülebilir” şeklinde değerlendirdi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ YENİ BAŞKANDA

Yatırımcıların dikkati ise hala görev süresi Şubat'ta dolacak Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğinde. Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası'nın (Fed) başkanlığı için yarışta son kalan adaylardan Jerome Powell ve John Taylor arasında seçim yapması bekleniyor.

Trump'ın kendi adayını Kasım başında çıkacağı Asya gezisinden önce açıklaması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin Demokratların desteğini almadan vergi oranlarını düşürme tasarısını yasalaştırmasına imkan verecek olan 2018 mali yıl bütçe tasarısını kabul etmesi, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlerin istediği vergi kısıntılarının önünün açılmasına destek oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise aylık tahvil alım miktarını azalttı ve ekonomiyi desteklemek için yıllardır devam eden aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırmak için şu ana kadarki en büyük adımı attı. Ancak aylık tahvil alım tutarını azaltsa da ECB ekonomideki yavaşlama ihtimaline karşı alım yaptığı süreyi uzattı.

PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, 3. çeyrek GSYH ve kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.67, valörde son işlemde yüzde 12.61 seviyesindeydi.

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