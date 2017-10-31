Dolar 3.80'e yaklaştı! İşte uzman değerlendirmesi

Jeopolitik gelişmeleri, küresel piyasaları ve veri gündemini takip eden dolar fiyatları, dünden beri süren sakin seyir sonrası yeniden hareketlendi. KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, piyasaları değerlendirdi.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesinin hemen altındaki seyrini sürdürürken, geçen hafta görülen sert değer kayıplarının ardından TL, sakin bir seyir sürerken yeniden hareketlendi. Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 3.7678 seviyesini görürken, sonrasında 3.7969 seviyesine kadar yükselerek 3.80 seviyesine yaklaştı. Dolar kuru saat 15.52 itibarıyla 3.7945 seviyesindeydi. Euro fiyatları da 4.4192 seviyesine kadar yükselirken şu dakikalarda 4.4151 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar ise 1.1632 seviyesinde bulunuyor.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle geçen hafta 3.8430'u gören dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.78 civarında seyrediyordu.

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DOLARDA YÖN NERESİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Gelişmekte olan Asya ülkelerine para girişinin, pozitif seyreden ana borsalar ışığında devam ettiğini görmekteyiz. Bu çerçevede ABD kaynaklı iyimserliğin fiyatlandığını, USDTRY’de meydana gelen düşüşte bu küresel zayıflığın etkileri olduğunu söylemek mümkün. Piyasa Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Fed Başkanı’nı atamasını bekliyor. Bu Başkan’ın “güvercin” olarak bilinen mevcut Fed guvernörlerinden Jerome Powell olma ihtimalinin yüksek olması itibariyle USD’de küresel bazda zayıflama, ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 2,36’ya doğru geri çekilme ve genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı mevcuttur" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Cumhuriyetçiler’in vergi reformu taslağında kurumlar vergisinin yüzde 35’ten yüzde 20’ye kademeli düşürülmesi yönünde bir çalışma yaptıkları haberi de ABD tahvil faizlerinin düşmesinde ve USD’nin değer kaybetmesinde etkili, her ne kadar Beyaz Saray kademeli indirim diye bir şey olmayacağını açıklasa da... Fed’in kararları öncesinde ve aynı zamanda Trump’ın kampanyasında görev almış kişilerin Rusya soruşturmasında ifade veriyor olmaları nedeniyle de küresel traderlar USD’ye temkinli yaklaşıyor. Washington’daki politik çalkalanmanın ortaya çıkardığı endişeleri USD’yi destekleyebilecek tek önemli gelişme olarak geriye Cuma günü gelecek olan NFP ve AHE verilerini bırakmaktadır.

USD’deki bu durum da TL’ye yaradı diyebiliriz. Aylık bazda TL, Ocak ayından sonraki en büyük değer kaybını yaşamıştı. Hafta içinde Türkiye’nin risk primi ve enflasyonuna ilişkin veri ve haber akışı dikkatle takip edilmelidir. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu sunumu ve Ekim ayı enflasyon gerçekleşmesi ana belirleyici maddelerimiz olacaktır. Para ve tahvil piyasanın ABD ile diplomatik kriz ve geçtiğimiz hafta TRY üzerindeki endişeleri artıran ve yalanlanmış haber akışının etkisiyle yapılan fiyatlamayı tamamen geri almamış olduğunu unutmamak gerekir. 10 yıllık tahvil faizi anlamlı bir şekilde geriledi, bu olumlu. Tahvil faizlerindeki seyir biraz enflasyona ve Hazine’nin Kasım/Ocak borçlanma takvimine bağlı olacak. USDTRY tarafında da 3,74 izlediğimiz destek, eğer pozitif gelişmelerle kur bu seviye altına geçerse 3,67’ye doğru teknik anlamda da bir geri çekilme olabilir. Belirttiğimiz seviye altında kalıcılık sağlanamazsa endekste yukarı yönlü eğilim devam edebilecektir. Yukarıda direncimiz 3,84 seviyesinde oluşmuştur."

YATIRIMCILAR BASKI ALTINDA KALIYOR

Dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının eski yöneticisi Paul Manafort'un kampanyaya Rus müdahalesi olup olmadığı konusunda yürütülen soruşturma kapsamında suçlandığı haberlerinin ardından yatırımcıların temkinli duruşuyla baskı altında kalıyor.

Rusya'nın geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine yönelik soruşturmada federal soruşturmacılar Trump'ın 2016 seçim kampanyasının eski yöneticisi Paul Manafort'u ve diğer yardımcısı Rick Gates'i kara para aklamakla suçluyorlar.

Dolar ayrıca, Trump'ın Fed başkanı olarak Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'ı seçebileceği yönündeki haberlerin ardından değer kaybına karşı koymaya çalışıyor.

Powell, para politikasında Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor başta olmak üzere diğer adaylardan daha çok gevşeme yanlısı olarak görülüyor. John Taylor, Fed başkanlığı için bir başka önemli rakip olarak görülüyor.

POWELL'IN ADI TL'YE YARADI

Dolar endeksi Cuma günü 95.150 ile gördüğü üç ayın zirvesinden geriledikten sonra 94.583 ile yatay seyrediyor.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor. FED Başkanlığı için güvercin olarak bilinen Powell'ın isminin ön plana çıkması TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde Cuma günü görülen değer kazancında belirleyici oldu.