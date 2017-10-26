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Dolar 3.80'den döndü! İşte ilk rakamlar

26.10.2017 - 08:10 | Son Güncelleme : 26.10.2017 - 08:28

Artan jeopolitik risklerle dün akşam saatlerinde 3.80 seviyesini aşan dolar kuru, yeni günde 3.75 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise yine ün akşam saatlerinde tarihi rekorunu kırarken bugün 4.45 TL'de hareket ediyor.

Doların küresel bazda güçlü bir seyir izlemesi, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik risklerle dolar/TL, dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.8080 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru yeni günde saat 8.17 itibarıyla 3.7592 seviyesinden işlem gördü.

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Euro/TL ise yine dün akşam saatlerinde 4.4969 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırarken, şu dakikalarda 4.4552 seviyesinde hareket ediyor. Euro/dolar da 1.1831 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKALARININ KARARLARI BEKLENİYOR

TCMB Ekim ayı PPK toplantısı kararlarını saat 14.00'de açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması; ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 12 civarındaki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımından uzaklaşmak için küçük adımlar atacağının sinyalini vermesi bekleniyor.

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