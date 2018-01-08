Dolar ne kadar? ( 8 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 3.73 seviyesinden başlarken; ilerleyen saatlerde 3.75 seviyesinin üzerini gördü. Küresel piyasalar takip ediliyor.

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü devam eden risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine devam ediyor.

Önceki haftayı 3.7450 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 3.73 seviyesinden başladı.Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 3.7326 seviyesini görürken, sonrasında yükselişe geçti. Kur en yüksek 3.7565 seviyesini görürken, saat 14.21 itibarıyla 3.7497 seviyesinde hareket etti.

Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyici konumunda.

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POZİTİF ALGININ DEVAMINI BEKLİYORUZ

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Cuma günü ABD’de Tarım Dışı İstihdam'ın eklentilerin altında kalması ile beraber Dolar endeksinde küresel bazda yatay bir seyir izlenmektedir. Bölgesel Fed Başkanları’nın konuşmaları ile Aralık ayı TÜFE enflasyonu verilerinin takip edileceği bu haftada, beklentilerin altında kalan Tarım Dışı İstihdam verisine rağmen, Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin çok sınırlı bir tepki gösterdiğini gözlemlemekteyiz" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Küresel piyasalardaki iyimser hava risk iştahını artırarak gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelimi daha çok artırmaktadır. Beklentilere paralel açıklanan sanayi üretimi verisi, güçlü büyüme görünümünün dördüncü çeyrek için de geçerli olduğunu ortaya koyarken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam'dan sonra iyimserliğini artırdığı ve gelecek aylarda enflasyonun düşeceği beklentisinin volatiliteden arındırılmış carry getirilerinde Türk Lirasını ilk sıraya koyduğu görülmektedir. Bu iyimserliğin yanı sıra, hafta sonu basından takip ettiğimiz, Almanya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde normalizasyon sürecinin başlamış olması önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Bu bakımdan; Türk Lirası'nda varlık fiyatlamasını negatif etkileyecek beklenmedik bir haber beya Cuma açıklanacak ABD TÜFE enflasyonunda yukarı yönlü bir sürpriz görmediğimiz sürece kurda gerileme eğiliminin devamını bekleriz.

3,76 günlük direnç, üzerindeki ana bant ise 3,81 ve kur bu seviye altında kaldığı sürece Türk Lirası'ndaki pozitif algının devamını bekleriz. Mevcut seviyelerde kurda 3,71 ilk izlenecek destek, Gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimserlikle kur hafta tamamlanmadan bu seviyeye erişirse 3,65’in de teknik anlamda mümkün hale geldiğini görebiliriz."

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYELERDE

Asya borsaları, Wall Street'in 10 yıldan uzun bir süredir sergilediği en iyi ilk hafta performansını izleyerek tarihi zirvelere yaklaştı. Ekonomik büyümenin hızını koruyor oluşu ve güçsüz enflasyon piyasalardaki risk iştahını artırıyor.

Dolar, Fed'in bu yılki kaç defa faiz artıracağı beklentilerinde değişiklik yaratmayan Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın dip seviyesinin üzerinde tutundu.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'in hemen üzerinde 92 civarında bulunuyor.

TÜRKİYE RİSKLERİ KÜRESEL RİSK İŞTAHI NEDENİYLE FİYATLANMIYOR

AB, ABD ile ilişkilerin, ABD'deki dava sürecinin ve bunun Türkiye ekonomisi ve şirketlerine olası etkileri izlenmeye devam ederken; küresel risk iştahındaki kuvvetli artış TL'de bu risklerin fiyatlanmamasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta sonuçlanan Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak gerekirse ABD'ye karşı dava açılabileceğine işaret ederek, şu anda Halkbank'ın dava açma yetkisi olduğunu söyledi.

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla, geçen hafta "İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan" suçlu bulundu.

Daha önce defalarca davayı "hukuka aykırı" bulduğunu açıklayan Ankara, jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale" olarak değerlendirmişti.

Öte yandan son dönemde AB ile ilişkileri yumuşatma yönünde atılan adımlar da piyasalarda takip ediliyor.

Türkiye ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ankara'nın darbe sonrası tasfiyeleri ve Türkiye'deki Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için tüm adımları atmakta mutabık kaldı ancak iki başkent arası görüş ayrılıklarının sürdüğünü de ortaya koydular.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.78 valörde son işlem yüzde 11.77 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.33 oldu.

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