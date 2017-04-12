Dolar 3.68'in altını gördü! Düşüş devam eder mi?

Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken kurda sınırlı iyimserlik devam ediyor. Dolar fiyatları yeni güne kritik seviye olan 3.70 seviyesinin altında başlarken ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürdü ve 3.68 seviyesinin altına geriledi.

Referanduma kısa bir süre kala dolar/TL'de küresel jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam edilirken gelişmekte olan ülke para birimi genelindeki iyimserlikle kurda sınırlı aşağı yön devam ediyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL'de şimdilik sakin ve bu hafta itibarıyla aşağı yönlü bir seyir söz konusu.

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra dün günü 3.71'in hemen üzerinde tamamlamıştı. Kur bu sabah da düşüşünü sürdürerek güne 3.70 seviyesinin altında başladı. Dolar fiyatları ilerleyen saatlerde en düşük 3.6790 seviyesini görürken saat 10.19 itibarıyla bankalararası piyasada 3.6800 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise güne 3.92 seviyesinden başlarken, şu saatlerde 3.9069 seviyesinden işlem gördü.

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DOLARDA BEKLENTİ NE?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TRY’nin USD karşısında 3,74 üzerini görmesinden sonra, referandum öncesindeki dalgalı seyri kapsamında tekrar değer kazandığını ve 3,69 seviyesine geldiğini görmekteyiz. Bu hareket büyük oranda USD’nin diğer para birimlerine karşı momentum kaybetmesinden ileri gelmektedir. Trump’ın Kore sularına ABD gemilerini göndermesi ve Çin’e dair tedirgin edici mesajları civar ülkelerin para birimlerini başta KRW olmak üzere olumsuz etkilemiştir. Suriye üzerinde gerilen ABD ve Rusya ilişkileri de RUB ve TRY üzerinde olumsuzluk yaratmaktadır. Şimdi bu olumsuz etkilerin tersi yönünde piyasa hareketleri gördük. Ancak özellikle Putin’in ABD’ye yönelik sert ifadeleri önemli, bu yüzden kurda gerilemeye temkinli yaklaşmak gerek.

TRY, dün akşam saatlerinden bu yana USD karşısında yüzde 0,3 pozitifte, daha iyi performans gösteren diğer para birimleri yüzde 0,5 değer kazanan PHP ve yüzde 0,4 değer kazanan KRW olmuştur.

Türkiye’de referandum çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum’da konuşacak. Başbakan Yıldırım ise İzmir’de konuşma yapacak. Yatırım çevreleri referandum anketlerini izliyor. Cuma akşamına kadar anketler ışığında TRY üzerinde dalgalanmalar görülebilir. 3,69 – 3,67 nötr bölge benim için; 3,67 altında ise hareket alanı sınırlı görünmekte. 3,74 önemli direnç, bu aynı zamanda 3,67 – 3,81 ana bandının pivot noktası olarak da düşünülebilir.

DOLARDA DALGALANMALAR SÜREBİLİR

Analistler Brexit ve ABD seçimlerindeki sürprizler de düşünülerek anketlerin birbirine yakın sonuçlar gösterdiği referanduma ilişkin kesin bir tahmin yapmanın zor olduğunu belirtirken, bu da belirsizlik olarak piyasalara zaman zaman dalgalanma olarak yansıyabiliyor.

Son dönemlerde küresel çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.97 valörde son işlem yüzde 10.98 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.21 oldu.

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