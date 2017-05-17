Erdoğan-Trump görüşmesine dolar fiyatları net bir tepki vermezken, ABD yönetimindeki siyasi gerginlik nedeniyle azalan küresel risk iştahı izleniyor.

ABD yönetimi içindeki siyasi gerginlik dolara değer kaybettirerek küresel bazda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası net bir tepki gözlenmeyen kurda küresel risk iştahı izlenecek.

Dün saat 1810'da 3.5550/3.5555 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5447 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 11.08 itibarıyla 3.5650 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 3.9561 seviyesindeydi.

ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilerin Fed'in Haziran ayı ardından beklenen faiz artışlarına ilişkin kuvvetli bir sinyal içermemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimserliğe neden olmuş, dolar/TL de yönünü aşağı çevirmişti.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken saat 12.00'de Euro bölgesi TÜFE verisi açıklanacak.

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TRUMP VE ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bölgenin geleceğinde silahlı Suriyeli Kürtlere yer olmadığını söyledi, ancak ABD ziyaretinden kısa bir süre önce Trump'ın imzaladığı YPG'ye silah yardımı kararına açık bir eleştiri getirmedi.İki lider dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak açıklamada bulunurken, Trump "terörle mücadelede" Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğunu ifade etti.Trump ortak basın toplantısında, "Çok iyi bir ilişkimiz var, daha da iyi hale getireceğiz" dedi.

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Trump yönetiminin ziyaretin hemen öncesinde Suriye'de İslam Devleti örgütü ile mücadelede çerçevesinde işbirliği yaptığı Kürt gruplardan YPG'ye Ankara'nın çağrılarına rağmen işbirliğini kesmek bir yana "ağır silahlar verme" kararı Ankara'da tepkiye neden olmuştu.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANLARA SIĞINDI

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik piyasayı etkileyecek bir açıklama yapılmadığını söyleyerek, "YPG konusu çok gündeme gelmemiş, genel olarak yüzeysel bir görüşme olmuş gibi görünüyor. Diğer taraftan piyasalar Beyaz Saray'daki politik gerginliğin baskısı altında. Trump'ın Rusya'ya istihbarat sağlaması, FBI başkanı konusu ile ABD'deki siyasi gerginlik dolara değer kaybettiriyor ve küresel risk iştahına da olumsuz yansıyor. Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir hava yok. Küresel riskten kaçış yatırımcıların altın, Japon yeni gibi güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor" dedi.

Erkan, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu iç ve dış siyasi gündem ile küresel risk iştahının izleneceğini söyleyerek, "Dolar/TL'de 3.55 orta nokta, altında kalırsa kısmı gerilme olabilir" dedi.

ABD borsa vadeli kontratları ve dolar, Trump'ın görevden aldığı FBI eski başkanından eski ulusal güvenlik danışmanı hakkındaki incelemeye son vermesini istediğini belirten haberlerin ardından sert geriledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.58, valörde son işlemde yüzde 10.64 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.55 oldu.

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