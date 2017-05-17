‹ Önceki Haber En iyi dolar tahmincileri konuştu En iyi dolar tahmincileri konuştu Sonraki Haber › Brent petrol 51 dolarda tutunmaya çalışıyor Brent petrol 51 dolarda tutunmaya çalışıyor

Dolar 3.56 seviyesini aştı! İşte beklenti

17.05.2017 - 09:33 | Son Güncelleme : 17.05.2017 - 11:08

Erdoğan-Trump görüşmesine dolar fiyatları net bir tepki vermezken, ABD yönetimindeki siyasi gerginlik nedeniyle azalan küresel risk iştahı izleniyor.

ABD yönetimi içindeki siyasi gerginlik dolara değer kaybettirerek küresel bazda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası net bir tepki gözlenmeyen kurda küresel risk iştahı izlenecek.

Dün saat 1810'da 3.5550/3.5555 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5447 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 11.08 itibarıyla 3.5650 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 3.9561 seviyesindeydi.

ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilerin Fed'in Haziran ayı ardından beklenen faiz artışlarına ilişkin kuvvetli bir sinyal içermemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimserliğe neden olmuş, dolar/TL de yönünü aşağı çevirmişti.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken saat 12.00'de Euro bölgesi TÜFE verisi açıklanacak.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

TRUMP VE ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bölgenin geleceğinde silahlı Suriyeli Kürtlere yer olmadığını söyledi, ancak ABD ziyaretinden kısa bir süre önce Trump'ın imzaladığı YPG'ye silah yardımı kararına açık bir eleştiri getirmedi.İki lider dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak açıklamada bulunurken, Trump "terörle mücadelede" Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğunu ifade etti.Trump ortak basın toplantısında, "Çok iyi bir ilişkimiz var, daha da iyi hale getireceğiz" dedi.

##$HABER_1438524$##

Trump yönetiminin ziyaretin hemen öncesinde Suriye'de İslam Devleti örgütü ile mücadelede çerçevesinde işbirliği yaptığı Kürt gruplardan YPG'ye Ankara'nın çağrılarına rağmen işbirliğini kesmek bir yana "ağır silahlar verme" kararı Ankara'da tepkiye neden olmuştu.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANLARA SIĞINDI

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik piyasayı etkileyecek bir açıklama yapılmadığını söyleyerek, "YPG konusu çok gündeme gelmemiş, genel olarak yüzeysel bir görüşme olmuş gibi görünüyor. Diğer taraftan piyasalar Beyaz Saray'daki politik gerginliğin baskısı altında. Trump'ın Rusya'ya istihbarat sağlaması, FBI başkanı konusu ile ABD'deki siyasi gerginlik dolara değer kaybettiriyor ve küresel risk iştahına da olumsuz yansıyor. Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir hava yok. Küresel riskten kaçış yatırımcıların altın, Japon yeni gibi güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor" dedi.

Erkan, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu iç ve dış siyasi gündem ile küresel risk iştahının izleneceğini söyleyerek, "Dolar/TL'de 3.55 orta nokta, altında kalırsa kısmı gerilme olabilir" dedi.

ABD borsa vadeli kontratları ve dolar, Trump'ın görevden aldığı FBI eski başkanından eski ulusal güvenlik danışmanı hakkındaki incelemeye son vermesini istediğini belirten haberlerin ardından sert geriledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.58, valörde son işlemde yüzde 10.64 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.55 oldu.


Etiketler

‹ Önceki Haber En iyi dolar tahmincileri konuştu En iyi dolar tahmincileri konuştu Sonraki Haber › Brent petrol 51 dolarda tutunmaya çalışıyor Brent petrol 51 dolarda tutunmaya çalışıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.725 Değişim: -0,45% Hacim : 6.165 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.397 17.05.2017 Yüksek 96.629
Açılış: 95.915
3,5581 Değişim: 0,53%
Düşük 3,5384 17.05.2017 Yüksek 3,5699
Açılış: 3,53935
3,9736 Değişim: 1,28%
Düşük 3,9219 17.05.2017 Yüksek 3,9783
Açılış: 3,9233
144,06 Değişim: 2,34%
Düşük 140,72 17.05.2017 Yüksek 144,31
Açılış: 140,77
1,1153 Değişim: 0,63%
Düşük 1,1081 17.05.2017 Yüksek 1,1154
Açılış: 1,10831
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.