Dolar 3 haftanın dibini gördü

Fed ve TCMB adımları sonrası yukarı baskının azaldığı dolar fiyatları güne 3.62 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürdü ve 3.59 seviyesinin altına geriledi. Kur, 3.5885 seviyesine gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gelişmekte olan ülke piyasalarına pozitif yansıyan faiz kararı ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla dolar/TL'deki yukarı baskı oldukça zayıf seyretmeye devam ediyor.

Fed'in bu haftaki faiz kararı öncesi 3.73'lü seviyelerde işlem gören dolar/TL Fed'in gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif algılanan kararı sonrası düşüşe geçmiş, TCMB'nin adımları da kurdaki iyimserliği pekiştirdi.

Dün günü 3.63'ün hemen altında tamamlayan dolar/TL bugün ise güne 3.6218 seviyesinden başladı. Dolar kuru 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviye olan 3.5885 seviyesini görerek 3 haftanın dibini gördü. Dolar/TL saat 17.35 itibarıyla 3.6005 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3.88 sınırında işlem görüyor.

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Bankacılar Fed'in yeterince kuvvetli olmayan açıklamaları sonrası gelişmekte olan para birimlerine yönelik iyimserlik yaşandığını bu kapsamda Fed yetkililerinin hafta boyunca devam edecek açıklamalarının takip edileceğini belirttiler.

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GERİLEME 3.55 SEVİYESİNE KADAR SÜREBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kuru geçen hafta Fed ve TCMB sonrası gösterdiği düşüşün ardından 3.61 seviyeleri üzerinde dengelenmeye çalışıyor. Dolar endeksindeki gerilemenin 100 seviyelerinde durmuş olması da bunda etkili olmuş görünüyor. Genel olarak sakin bir gün bekliyoruz. Önemli haber akışları bulunmuyor. Dolar kurunun bir süre 3.61- 3.65 arasında dalgalanması beklenebilir. Doların 3.61 seviyesinin altına gerilemesi, dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilemesi ile mümkün olacak görünüyor. Bu durumda gerileme 3.55 bölgesine kadar sürebilir. Yukarı tepkilerin 3.65-3.66 bölgeleri ile sınırlı kalmasını bekliyorum" şeklinde belirtti.

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FONLAMA MALİYETİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası Cuma gününden itibaren attığı likidite adımlarıyla bu artışı fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Bu adımla TCMB'nin TL'deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün de beş yılın yeni zirvesi olan yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor.

Bu artış bir önceki haftaya göre 50 baz puan bir sıkılaştırma anlamına gelirken, Ocak ayına göre bakıldığında sıkılaştırma 300 baz puana ulaşmış oldu. TCMB'nin Ocak ayı ortasında fonlama maliyeti yüzde 8.30 civarındaydı.

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