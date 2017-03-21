‹ Önceki Haber Moody's sürpriz karardan sonra şimdi de... Moody's sürpriz karardan sonra şimdi de... Sonraki Haber › Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl alınır? Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl alınır?

Dolar 3 haftanın dibini gördü

21.03.2017 - 09:17 | Son Güncelleme : 21.03.2017 - 17:43

Fed ve TCMB adımları sonrası yukarı baskının azaldığı dolar fiyatları güne 3.62 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürdü ve 3.59 seviyesinin altına geriledi. Kur, 3.5885 seviyesine gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gelişmekte olan ülke piyasalarına pozitif yansıyan faiz kararı ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla dolar/TL'deki yukarı baskı oldukça zayıf seyretmeye devam ediyor.

Fed'in bu haftaki faiz kararı öncesi 3.73'lü seviyelerde işlem gören dolar/TL Fed'in gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif algılanan kararı sonrası düşüşe geçmiş, TCMB'nin adımları da kurdaki iyimserliği pekiştirdi.

Dün günü 3.63'ün hemen altında tamamlayan dolar/TL bugün ise güne 3.6218 seviyesinden başladı. Dolar kuru 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviye olan 3.5885 seviyesini görerek 3 haftanın dibini gördü. Dolar/TL saat 17.35 itibarıyla 3.6005 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3.88 sınırında işlem görüyor.

##$HABER_1437592$##

Bankacılar Fed'in yeterince kuvvetli olmayan açıklamaları sonrası gelişmekte olan para birimlerine yönelik iyimserlik yaşandığını bu kapsamda Fed yetkililerinin hafta boyunca devam edecek açıklamalarının takip edileceğini belirttiler. 

##$HABER_1437573$##

GERİLEME 3.55 SEVİYESİNE KADAR SÜREBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kuru geçen hafta Fed ve TCMB sonrası gösterdiği düşüşün ardından 3.61 seviyeleri üzerinde dengelenmeye çalışıyor. Dolar endeksindeki gerilemenin 100 seviyelerinde durmuş olması da bunda etkili olmuş görünüyor. Genel olarak sakin bir gün bekliyoruz. Önemli haber akışları bulunmuyor. Dolar kurunun bir süre 3.61- 3.65 arasında dalgalanması beklenebilir. Doların 3.61 seviyesinin altına gerilemesi, dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilemesi ile mümkün olacak görünüyor. Bu durumda gerileme 3.55 bölgesine kadar sürebilir. Yukarı tepkilerin 3.65-3.66 bölgeleri ile sınırlı kalmasını bekliyorum" şeklinde belirtti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

FONLAMA MALİYETİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası Cuma gününden itibaren attığı likidite adımlarıyla bu artışı fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Bu adımla TCMB'nin TL'deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün de beş yılın yeni zirvesi olan yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor.

Bu artış bir önceki haftaya göre 50 baz puan bir sıkılaştırma anlamına gelirken, Ocak ayına göre bakıldığında sıkılaştırma 300 baz puana ulaşmış oldu. TCMB'nin Ocak ayı ortasında fonlama maliyeti yüzde 8.30 civarındaydı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Moody's sürpriz karardan sonra şimdi de... Moody's sürpriz karardan sonra şimdi de... Sonraki Haber › Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl alınır? Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl alınır?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.383 Değişim: 0,69% Hacim : 3.093 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.657 24.03.2017 Yüksek 90.383
Açılış: 89.869
3,6078 Değişim: -0,75%
Düşük 3,5979 24.03.2017 Yüksek 3,6397
Açılış: 3,6351
3,8987 Değişim: -0,60%
Düşük 3,8895 24.03.2017 Yüksek 3,9249
Açılış: 3,9221
144,44 Değişim: -0,75%
Düşük 144,35 24.03.2017 Yüksek 145,67
Açılış: 145,53
1,0803 Değişim: 0,19%
Düşük 1,0761 24.03.2017 Yüksek 1,0818
Açılış: 1,07831
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.