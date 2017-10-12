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Dolar 3,64'e geriledi

12.10.2017 - 09:15

Dün günü 3.6680'den kapatan dolar bugün ilk işlemlerde 3.6400 seviyelerine kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.6400 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6680'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.3264'den işlem görürken, euro/dolar 1.1876 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 56.61, altının ons fiyatı da 1295.03 dolardan işlem görüyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

13:00 Euro Bölgesi, Ağustos ayı sanayi üretimi
15:30 ABD, işsizlik maaş başvuruları
15:30 ABD, Eylül ÜFE
15:30 ABD, Eylül çekirdek ÜFE


Etiketler

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  • euro
  • sanayi üretimi
  • Brent petrol
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