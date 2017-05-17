Doktor Kıyamet'ten çarpıcı 'dolar/TL' tahmini

Faber, Türk Lirasının 3,10 seviyesine geleceği tahmininde bulundu.

Dünyaca ünlü yatırımcı Marc Faber, Türk Lirası'nın güçleneceğini ve dolar/TL'nin 3,10 seviyesine geleceğini öngördü. Faber, TL tahvil ağırlığını artırmayı düşünmediğini de belirtti.

Faber, Türkiye’deki banka ve şirketlerin tahvillerine sahip olduğunu, bununla birlikte portföyündeki TL bazlı tahvil miktarını şu aşamada artırmayı düşünmediğini açıkladı.

Hisse senetleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Faber, "Merkez bankalarının bastığı paralar ABD hisse senetlerine, tahvillerine, dolara ve gayrimenkullerine girdi. Bu durumun tersine dönmesini bekliyorum" diye konuştu.

##$HABER_1438527$##

Petrol fiyatlarının Ortadoğu'daki siyasi duruma bağlı olacağına dikkat çeken Faber, uzun zamandır fiyatlarla ilgili beklentisinin 40-60 dolar arasında olduğunu söyledi.

Faber altın ve diğer metallerin durumu ile ilgili olarak da yorum yaptı. Merkez bankalarının bastıkları paranın şu ana kadar Apple, Amazon, Google, Tesla ve benzeri hisselere ve Bitcoin gibi sanal kurlara gittiğini belirten Faber henüz değerli metallere bir giriş olmadığını, bu enstrümanlarda kırılma yaşanınca altın ve diğer değerli metallerin parlamasını beklediğini ifade etti.