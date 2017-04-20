Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü

İsviçre'nin en büyük bankalarından Credit Suisse 3 aylık dolar/TL tahminini 3.65'e düşürdü.

Credit Suisse, 3 aylık Dolar/TL tahminini 3.80 seviyesinden 3.65'e düşürdü ve yatırımcılara TL/G.Afrika randı kurunda uzun pozisyon almaları tavsiyesinde bulundu.

Nimrod Mevorach, 19 Nisan tarihli raporunda, referandumun piyasalar üzerinde etkisi hafif kalırken, "referandumdan sonra, birçok negatif faktörün TL üzerinde fiyatlanması için yer olduğunu" kaydetti.

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Credit Suisse, para politikasının bir süre daha TL için olumlu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likiditeyi sıkı tutmaya devam ediyor ve bankaların fonlama maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması 3 Nisan'dan bu yana yüzde 11.5 civarında seyrederek beş yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınında dalgalanıyor.

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