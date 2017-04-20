Deutsche Bank: TL daha çok değer kazanabilir

Deutsche Bank, Türk Lirası'nın ucuz olduğunu ve kısa vadede değer kazanmasını beklediğini kaydetti.

Alman devi Deutsche Bank'in analisti Gautam Kalani'nin kaleme aldığı raporda, Türkiye'de referandum olay riskinin ortadan kalkması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimi göz ardı etmesinin ardından, Türk Lirası'nın kısa vadede değer kazanması için yolun açık olabileceği kaydedildi.

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Kalani, "Brezilya reali ve Rus rublesi gibi carry trade'in temel para birimleri cazip olmayan değerlemelerde veya hali hazırda iyi pozisyonlanmış durumdayken, Güney Afrika randı gibiler ise Türkiye'ye göre muhtemelen daha büyük siyasi riskle karşı karşıya" dedi ve bu nedenle, Türk Lirası'nın yatırımcıların göreceli olarak carry trade dostu ortamdan yararlanmak için kullanacağı potansiyel olarak bir sonraki para birimi olduğunu sözlerine ekledi.

Raporda, "Türk Lirası gelişen piyasalarda en yüksek volatiliteden arındırılmış 'carry trade'i sağlıyor, pozisyonlanma zayıf, akış dinamikleri toparlanma işaretleri gösteriyor ve parasal koşullar görece sıkı" denildi.