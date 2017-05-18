Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli'den dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Gedikli, "Dolar kurundaki artış tamamen ABD iç siyasetinden kaynaklanıyor. Türkiye'den kaynaklanan bir sorun yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, Twitter hesabı üzerinden dolar fiyatlarındaki sert yükselişi değerlendirdi. Bülent Gedikli, "Dolar kurundaki artış tamamen ABD iç siyasetinden kaynaklanıyor. Trump'ın başkanlık koltuğu ile alakalı spekülatif haberler temel tüm ülke kurlarında yaşanan geçici bir dalgalanma süreci. Fed faizi artıramayacağı için oluşan olumlu havadan kaynaklanan kârdan bir miktar kayıp söz konusu. Ancak ABD Başkanını görevden almak yasal olarak kolay değil ve öyle bir şey olacağını sanmıyoruz. Kısacası, Türkiye'den kaynaklanan bir sorun yok" şeklinde belirtti.

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EKONOMİYE GÜVEN ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün açıklanan tüketici güven endeksi verisini yorumlayan Gedikli, "Ekonomiye güven, siyasi istikrara bağlı olarak artmaya devam ediyor. Bir başka önemli nokta ise işsiz sayısının düşeceğini düşünenlerin oranının artması. Yapısal reformların sermaye piyasaları, finans, üretici ve ihracat sektörlerinde hızlıca hayata geçmesi gerekiyor, odağımız ekonomi olacak" diye konuştu.

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