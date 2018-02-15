Euro kuru ne kadar ? Dolar kuru ne kadar ? En güncel döviz fiyatları

Güne yatay bir seyirle başlayan dolar kuru, ABD enflasyon verisi sonrası 3.82 seviyesinin üzerini görürken, pozitif seyreden Borsa İstanbul eksiye döndü. Güne tarihi rekor kırarak başlayan euro kuru ise 4.68 seviyesinde hareket ediyor.

Güne yatay bir seyirle başlayan dolar kuru, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi öncesi 3.7986 seviyesinde hareket ederken; veri sonrası en yüksek 3.8232 seviyesini gördü. Dolar kuru 16.53 itibarıyla 3.8187 seviyesinde hareket etti. Güne 4.7256 seviyesini görerek tarihi rekorla başlayan Euro/TL ise, şu dakikalarda 4.6870 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD'de ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,1, aylık yüzde 0,5 artış kaydetti. Beklenti aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 1.9 artması yönündeydi.

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DOLAR VE EURO DA KRİTİK SEVİYE

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü, "Dolar/TL kurunda temkinli bir seyir olduğu söylenebilir. ABD doları global piyasalarda zayıf bir görüntü vermesine rağmen Dolar/TL paritesinin gevşemediğini görmekteyiz. Gelişmekte olan ülke para birimleri de bugün ABD doları karşısında yatay bir seyir izliyor. Açıklanan aralık ayı cari açık verisi hem en yüksek aylık veri olması açısından olumsuz olurken, finansman tarafı da oldukça olumsuz geldi. Ocak ayında da aynı yüksek açık verinin devam etmesi beklenebilir. Bu TL için negatif bir durum. Ancak buradan dolar yükselecek şeklinde bir yorum çıkarılmamalı. Ancak geri çekilmelerde sınırlı düşüşlere neden olabilir" dedi.

Turşucu döviz piyasasını teknik olarak şöyle değerlendirdi:

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3.7850 seviyesi üzerinde seyirlerin devam etmesi durumunda zaman zaman 3.8450 seviyesine doğru denemeler görmek mümkün. Buna karşın bu seviyenin altında kalıcı seyirler oluşması durumunda ise geri çekilme 3.74-3.75 seviyelerine doğru gerçekleşebilir. Bilindiği gibi 3.73 seviyesi oldukça güçlü bir destek noktası ve mevcut gelişmeler şimdilik bu seviyenin altına hareketi desteklemiyor.

Euro/TL kuru için 4.72 bölgesi kritik bir direnç. Yeni bir yükseliş trendi için 4.72 seviyesinin üzerine yükselmesi gerekli. Bu durum euro/dolar paritesinin 1.25 seviyesinin üzerine yükselmesine karşılık gelebilir. Ancak her ikisi de böyle bir hareket için güçlü görünmüyor. Euro/TL için 4.64 seviyesi önemli bir destek. Bu seviyenin altına düşüşler oluşması durumunda 4.56 bölgesine doğru gerileme görülebilir.

2017'DE 47.1 MİLYAR DOLAR AÇIK

Türkiye'nin, 2017 yılında cari açığı 47.1 milyar dolar oldu. Cari açık aralık ayında ise 7.70 milyar dolara yükseldi.

Net hata noksan (kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışı) aralıkta 228 milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu arada kasım ayı cari açık verisi 4.2 milyar dolardan 4.38 milyar dolara revize edildi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün de yüzde 0.3 ekside 89.436'da bulunuyor. Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybeden TL ise hafta başından bu yana 3.80 civarında dar bantta hareket ediyor.

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