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Halka arzda ikinci dalga mayısta

12.02.2018 - 17:23 | Son Güncelleme :

Halka arzda ikinci büyük dalga Şok Marketler, DeFacto, Beymen ve U.N. Ro-Ro ile mayısta gelecek.

Ocak ve şubatta gerçekleşen büyük halka arz dalgasının ardından piyasalar Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen dört büyük halka arza hazırlanıyor. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Şok Marketler, DeFacto, Beymen ve U.N. Ro-Ro mayıs ayında Borsa İstanbul'da halka arz edilecek. Şok'un arz büyüklüğünün 700 milyon-1 milyar dolar arasında, DeFacto'nun ise yaklaşık 300 milyon dolar civarı büyüklükte olması bekleniyor.

ŞOK BÜYÜK OLACAK

Konuya yakın bir kaynak iyi fiyatlamalar yapılırsa arzların başarılı olacağını belirterek, "Şok büyük bir halka arz olacak. Halka arz sadece Borsa İstanbul'da yapılacak. Piyasa yoklaması yapıldı. Şok'ta yatırımcı teklifleri oldukça iyi. Ortak satışının ve ek satışların da olduğu yüzde 35-40 aralığında bir arz ile 700 milyon-1 milyar dolar arasında bir arz büyüklüğü gerçekleşebilir" dedi.

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Aynı kaynak DeFacto ve Beymen'in de mayıs ayında olacağını belirterek, "DeFacto yüzde 30-40 aralığında bir halka arz planlaması var. Yaklaşık 300 milyon dolar civarı büyüklük olabilir. Halka arzda ikinci büyük dalga Mayıs ayında gerçekleşecek" dedi.

Konuyla ilgili Reuters'ın sorusunu yanıtlayan De Facto "Şu anda halka arz için alınmış bir karar ve resmi başvuru yok" derken, haberin yazıldığı sırada Beymen ve U.N. Ro-Ro'ya ulaşılamadı. Şok konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Konuya yakın başka bir kaynak da bu dört şirketin halka arzının Mayıs ayında gerçekleşeceğini belirterek, "Mayıs ayında önemli büyüklükte halka arzlar görülecek. Yakın zamanda izahnameler yayınlanacak" dedi. Şubat ayının ilk haftalarında Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin ek satış dahil yüzde 36.2 hissesi halka arz edilmiş, halka arzın büyüklüğü 1.38 milyar lira olmuştu. Ancak halka arzda hisse başına fiyat aralığı olan 24-28.8 TL, 19-20 TL aralığına düşürülmüş talep toplama suresi de uzatılmıştı.

Enerjisa Enerji'de de 6.25-7.5 TL'den halka arzında fiyat alt banttan belirlenirken, ek satışla birlikte payların tamamı satılmış, arzın değeri 1.48 milyar lira olmuştu. Kaynaklar Şubat ayında halka arz planlayan Memorial'ın ise MLP Sağlık'ın halka arzının etkisiyle ertelendiği belirtmişti.

Ocak sonunda gerçekleşen Trabzon Limanı halka arzında ise arz edilen 6.3 milyon TL nominal payın tamamı satılırken, halka arz büyüklüğü 97.7 milyon TL olmuştu.

Gerçekleşen iki büyük halka arzda fiyatların düşük bantta belirlenmesinin ve global olarak piyasalarda dalgalanma sürecine denk gelmesinin yeni yapılacak halka arzları nasıl etkileyeceği konusunda ise kaynaklar, arzların doğru fiyatlama ile yapılması durumunda bir başarılı gerçekleşeceğini kaydettiler.


Etiketler

  • Borsa İstanbul
  • şok market
  • DeFacto
  • Beymen
  • U.N. Ro-Ro
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