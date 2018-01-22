Piyasalar gücünü koruyor

Türkiye’yi suçlayan herhangi bir ülke yok. Rusya bölgedeki gelişmelerin ABD’nin dengesiz hareketleri yüzünden olduğunu ve Türkiye’yi çıldırttığını bildirirken, AB ülkelerinden şu ana kadar bir yorum gelmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Fransa’nın çağrısıyla toplanırken itidal çağrısı yapıldı. Diğer yandan Fitch Türkiye değerlendirmesinde bir değişiklik yapmadı. Ancak Halkbank’ın negatif izlemeye aldığını bildirdi. Dolar kuru haftanın ilk açılışında yüksek başlarken, 3.81 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL paritesi cuma günkü kapanışının üzerinde elbette ancak bu seviyede bir temkin fiyatlaması olacağını bekliyorduk. Operasyonda ilerleyen süreçte olumsuz gelişmeler yaşanmazsa kur ve borsa endeksinde daha rahat seyirler görebiliriz.

Borsa BIST 100 endeksinde haftaya beklentilerin üzerinde 115 bin 639 seviyesinde sert bir açılış ile başladık. Bu seviye aynı zamanda haftanın da başlangıcı oldu. Önemli olan yüksek ve güçlü başlamak değil, haftanın sonuna kadar bu yüksek açılışı koruyabilmek ve üzerine ekleyebilmek.

Endeks için 114 bin 300 seviyesindeki 22 günlük ortalama önemli olabilir. Bu seviye üzerinde seyirler korunduğu sürece olumlu görünüm korunmaya devam edecek görünüyor. Operasyonda ilerleyen günlerde olumsuz gelişmeler olmazsa piyasa üzerindeki etkisi azalacaktır ve yukarı yönlü seyirler tekrar etkili olabilir. Bilanço beklentili döneme yavaş yavaş giriyoruz. Buna paralel hisse bazında hareketler etkili olabilir. Kısa vadeli yatırımcılar 114 bin 300 desteğine dikkat edebilirler.

Tepkilerde ise 117 bin 700-118 bin bölgesi direnç görevini görebiliriz. Operasyon süresince haber akışlarının dalgalı olma ihtimalini dikkate alırsak piyasada da kısa vadede dalgalanmalar olabilir. Bu nedenle kısa vadeli yatırımcılar için zorlu bir süreç görebiliriz. Uzun vadeli yatırımcıların ise şirketlerin finansal sonuçlarını beklemelerinde fayda var. Güçlü beklentili hisselerde olan yatırımcıların sakin bir şekilde bilanço sonuçlarının açıklanmasını beklemeleri doğru olacaktır. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki şirketlerin güçlü ve beklentisi olan şirket olmasına dikkat etmesinde fayda var.

Bu hafta içeride pazartesi ve salı günleri Hazine’nin ihaleleri izlenecek. Perşembe günü ise TCMB PPK özeti ve reel sektör güven endeksi verilerini alacağız. Piyasa üzerinde etkili olması beklenmiyor.

Dışarıda ise ABD kanadında bütçe görüşmeleri izlenmeye devam edecek. Hafta sonu ABD hükümeti teknik olarak kapanmış görünüyor. Ancak geçici bütçe ile zaman kazanılırsa yine gündemden ertelenebilir. Çarşamba günü ABD tarafından PMI verileri izlenirken, Cuma günü ABD dördüncü çeyrek büyüme verisi ilk okuma tahmini alınacak.

Salı günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bulunuyor. Her iki toplantıdan faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak Avrupa Merkez Bankası’ndan euroyu destekleyici açıklamalar gelebilir.