Dalgalanmalar devam ediyor

Tuncay TURŞUCU
  • İntegral Yatırım Menkul A.Ş. Araştırma Direktörü
BIST 100 endeksinde düşüşün ardından tepki yükselişinin gerçekleştiği bir haftada geride bıraktık. Aslında küresel piyasalarda da durum farklı değil.

ABD borsaları sert geri çekilmenin ardından beklenenden daha sert bir tepki sıçraması yapıyor üstelik bunu 10 yıllık tahvil faizleri yükselmeye devam ederken gerçekleştiriyor. Geçen hafta piyasalarda oluşan fiyatlamaların bir miktar garip ve sert olduğunu söyleyebiliriz.

ENDEKSTE 115 BİN ÖNEMLİ

BIST 100 endeksinde 115 bin seviyesinin üzerinde kaldığı sürece görünüm pozitif kalmaya devam edecek görünüyor. 115 bin seviyesinde 50 günlük otalama var ve endeks bu seviye üzerinde tutunuyor. Ancak genel anlamda momentumda bir zayıflama olduğunu belirtmek mümkün.

Bu arada bilançolar gelmeye devam ediyor. Bu durum hisse bazında hareketlilikler yaratmaya devam edebilir ve hisse değişimlerini beraberinde getirebilir. İçeride tahvil faizlerindeki gerileme Borsa için olumlu. Faizlerdeki düşüşün devam etmesi endeksi yukarı destekleyen önemli bir faktör olacaktır. TL’nin güçlü duruşu önemli bir moral kaynağı olabilir.

S&P TÜRKİYE KARARI İZLENECEK

Bu hafta perşembe günü şubat ayı güven endeksi ve kapasite kullanım oranları verilerini alacağız. Diğer yandan salı günü 6 yıllık tahvil ihalesi var. Uzun vadeli bir borçlanma olduğu için izlemekte fayda var. Talep yüksek gelirse piyasaların morali yükselebilir. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. S&P’de notumuz yatırım yapılabilir seviyesinin iki kademe altında bulunurken, görünümümüz negatif. S&P önceki açıklamasında enflasyon görünümünde yumuşama olması durumunda görünümü durağana yükseltebileceğini belirtmişti. Ancak şimdilik böyle bir görüntü olduğunu söylemek zor.

Diğer yandan Afrin ve Suriye konusundaki gelişmelerin de yakından izlenmesinde fayda var. ABD ile geçen olumlu temaslar yurtiçi piyasalarda rahatlama yaratmış olsa bile, Suriye rejimi ile Türkiye arasında oluşabilecek Afrin gerginliği önemli olabilir.

FED TUTANAKLARI VE PMI VERİLERİ HAFTANIN VERİLERİ

Dışarıda ise ABD kanadında Çarşamba günü PMI verileri ve FED toplantı tutanakları açıklanacak. Hafta genelinde Fed üyelerinin konuşmaları izlenirken Cuma günü Fed’in bankacılık komitesinin yarı yıl para politikaları raporunu sunması bekleniyor. 

Avrupa tarafında ise Almanya verileri öne çıkarken, İngiltere tarafında perşembe günü 4.çeyrek büyüme verilerini alacağız. Ayrıca çarşamba günü İngiltere Merkez Bankası Carney’in konuşması bulunuyor.

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