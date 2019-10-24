Sterlin Tarafında Gelişmeler

Brexit konusu önümüzdeki dönemde çok sıcak bir konu olacak. Öte yandan finansal piyasaları takip ediyorsanız böyle bir dönemde GBP/USD seviyesine ya da GBP/TRY seviyesine yabancı kalmamanız gerekir.

Brexit

İngiltere (Britain) ve çıkış (exit) kelimelerinin birleşimi olan Brexit aslında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması ve bu blokla olan tüm ticaret, göç, güvenlik ilişkilerinin değişmesi anlamına geliyor. Böyle bir ayrılma hakkı tüm üye ülkelere Avrupa Birliği Antlaşmasının 50. maddesi ile tanınmıştı. 2016 yılına kadar Brexit söz konusu bile değildi, ancak mülteci kaynaklı krizlerin göç konusunu Avrupa bölgesinde politik bir öfkeye dönüştürmeye başladığı bir dönemde Brexit kararı 23 Haziran 2016 yılında yüzde 52 oy aldı.

İngiltere hükümeti, eğer Brexit gerçekleşirse 15 yıl içinde ülke ekonomisinin ciddi oranda daralacağını öngörüyor. Brexit’in orijinal tarihi bu sene 29 Mart olarak belirlenmişti ve İngiltere’yi 2020 yılının Aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir geçiş süreci öngörülüyordu. Ancak tarih iki kere ertelendi. 17 Ekim tarihinde İngiltere ve Avrupa Birliği bir taslak üzerinde anlaştı. Bu taslak hem İngiltere parlamentosu hem de Avrupa liderleri tarafından onaylanmalıydı. Ancak bu tarihte bir de Kuzey İrlanda devreye girdi ve vergi düzenlemeleri nedeniyle öneriyi desteklemeyeceğini belirtti.

Hâlihazırda Brexit

Aslında bu yazı yayımlandığı dönemde bile Brexit ile ilgili çok yeni bir haberin ortaya çıkma olasılığı var. Ben bu yazıyı portalimize gönderdiğimiz sürece kadar olan dönemde, Brexit’in ertelenip ertelenmeyeceği ve ertelenmesi halinde kararın hangi koşullarla alınacağı cuma günü duyurulacak. Bir de tabi erken seçime gidilme olasılığı var. Bizim görüşümüze göre Brexit konusunda herhangi bir anlaşma olmama riski ortada pek yok ve her şey İngiltere’de seçimlerin nasıl şekilleneceğine dayanıyor. Her ne kadar uzun vadede İngiltere piyasasında finansal varlık fiyatlarında bir yükseliş bekliyor olsak da ondan önce bu piyasada bir kez daha bir dip seviye gerçekleşmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Brexit konusu bu sene ertelemeye alındığından beri mayıs sonu ve temmuz sonu arasında spekülatörler 4 milyar dolar Sterlin (GBP/USD) sattı. Satışlar genelde 1.30 seviyesinden başladı ve son birkaç aydır da 1.23 seviyelerinden alışlar oluyor.

Şu anda Brexit için belirli son tarih olan 31 Ekim’in ertelenmesi olasılığı yüksek görünüyor. Böyle bir durumda bu günlerde Brexit beklentisiyle 1.29 seviyesine tırmanan GBP/USD kurunda, ertelenme ve erken seçim ihtimaliyle uzun vadede 1.23-25 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz.