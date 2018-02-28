Powell sonrası piyasalar hareketli

Dün TSİ 16:30’da sunumun metni yayımlandığında dolar endeksinde sınırlı yukarı yönlü tepkiler oluştu. TSİ 18:00’da ise Powell sunum metnini sözlü olarak iletti ve soru cevap kısmında soruları yanıtladı. Powell’ın söylediklerinin bir kısmına maddeler halinde bir bakalım isterseniz.

Ekonomik görünüm güçlü, enflasyon yüzde 2'ye doğru ilerliyor.

Ekonomide aşırı ısınmayı engellemek için dengeli hareket edilmeli

Finansal koşullar oynaklığa rağmen genişlemeci

Ücretler daha yüksek hızda artmalı

Mali politika daha genişlemeci, yabancı talebi ılımlı

Hedefimiz Fed'in bilançosunun gerektiğinden büyük olmaması

Bunlara ek olarak Powell ek faiz artışlarının olabileceğini söylemesiyle birlikte piyasalarda ABD Doları lehine tepki yükselişleri oluştu. Son durumda dolar endeksi 90,44 seviyesinde ABD 10yıllık tahvil faizleri yüzde 2,90 seviyesinde ve ABD vadeli endeksleri yataya yakın negatif eğilimle hareket etmeye devam ediyor. Piyasada oynaklık endeksinin de sınırlı yukarı yönde hareket ettiğini belirtmeden geçemeyeceğim.

Piyasalar için en mühim soru Fed 2018 yılında üç faiz artırımı mı yoksa dört faiz artırımı mı gerçekleştireceği. Hiç kuşkusuz ki bu sorunun cevabını bilen olsaydı şu anda çoktan pozisyon almıştı bile. Buna karşın muhtemelen Fed dahil olmak üzere bu sorunun cevabını bilen yok. Powell’ın konuşmasından sonra küresel piyasalarda yukarı yönlü tepki hareketleri izledik. Ancak şunu belirtmeliyim ki bu tepki yükselişleri Fed’in 4 kere faiz artıracağını net olarak yansıtmıyor. Eğer piyasalar net nette buna inanmış olsalardı piyasa fiyatlamalarında şu an dolar endeksi 91 seviyesinin üzerine çıkmış ve kurlar, endeksler ile emtialar üzerinde ciddi dolar baskısı hissetmeye başlamıştık.

Şimdilik piyasalar bu gerginlikte değil. Yukarıda da bahsettiğim gibi piyasalar 3 ila 4 faiz artırımına hazırlık fiyatlaması yani tepki yükselişleri yapmakta. Geçen haftaki yazımda ( http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpara-yazarlari/seda-yalcinkaya/kuresel-piyasalarda-duzeltme-bitti-mi_ID986102/ ) belirttiğim üzere henüz küresel piyasalarda düzeltme hareketinin bittiğinden bahsetmek için erken. Dün Powell konuşması sonrası ABD endekslerinde oluşan satış baskısı piyasaların kısa vadeli de olsa düzeltme isteğinin devam ettiğine işaret etti. Bu durum bizim için önemli çünkü ABD piyasaları her hareketlendiğinde BİST 100 endeksinde de dalgalanmalar oluşuyor. Bu durum kısa vadeli yatırımcı için yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde negatif etkilenmesine neden olacaktır. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için henüz bir sıkıntı yok. Yeri gelmişken şunu da belirtmek isterim ki bugün dünya borsaları getirilerinde kıpkırmızı bir tablo varken şu saat itibariyle BİST 100 endeksi yataya yakın pozitif seyrediyor.

Bir süre daha endekslerde hassas dengelerin oluştuğunu izleyebiliriz. Çünkü önümüzdeki süreçte kritik veriler geliyor. Powell bitti veriler mi başladı demeyin. Bu süreçten sonra ABD ekonomisine yönelik verilerin sürdürülebilir bir iyileşmeye işaret etmesi faiz artırım algılamalarını harekete geçirecektir. Bugün ABD ekonomisinin 4. Çeyreğine yönelik büyüme rakamları açıklanacak. ABD büyüme rakamları birinci okuma, ikinci okuma ve final verisi olarak 3 kez ilan edilir. Bugün gelecek veri ilk okumadan sonra ikinci revize rakamları olacak. Buna karşın final veri yani 2017 yılının son çeyreğine dair nihai büyüme rakamları 28 Mart tarihinde ilan edilecek ancak yine de bugünkü verilere de dikkat kesilmekte fayda var. Bununla birlikte yarın ise kişisel gelir ve harcama verileri yine ön planda olacak. Gelecek Cuma ise FX oyuncularının en çok sevdiği veri olan tarım dışı istihdam geliyor. Yıllık ücret artışlarının yüzde 3’ü geçmesi ve 13 Mart günü açıklanacak ABD TÜFE rakamlarının yükseldiğinin rapor edilmesi ABD Dolarında oyun değiştirici bir etki yaratmasa da yukarı yönlü tepki hareketinin genişlemesine destek verebilir.

Özetle, Yeni Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları şimdilik piyasaların kaderini değiştirmemiş görünüyor. Ancak bundan sonraki süreçte piyasalar eline geçtikleri her fırsatta faiz artırımlarına yönelik ihtimalleri fiyatlamak isteyecektir.