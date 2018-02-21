Küresel piyasalarda düzeltme bitti mi?

Seda YALÇINKAYA
Şubatın başında ABD endeksleri öncülüğünde satışların hızlandığını ve küresel piyasalara da aşağı yönlü bir eğilim yarattığını izledik. Gelişmekte olan ülke borsaları da bu durumdan negatif etkilenirken BIST 100 endeksi de bu satıcılı havadan nasibini aldı.

Endekslerde dip seviyelere kadar ulaşıldıktan sonra normal olarak yukarı yönlü tepkilerin gelmesini bekledik ve bu bekleyişimiz çok uzun sürmedi. Şimdilerde ise asıl soru Küresel piyasalarda yaşanan bu aşağı yönlü düzeltmenin bitip bitmediği.

Hemen cevap vereyim. Bence bitmedi!

ABD endekslerindeki sert düşüş sonrasında, genel tedirginlik devam ediyor. ABD endeksleri yukarı yönlü tepkilerini genişlettiler ancak halen daha teknik olarak piyasa hassasiyetinin bittiğine yönelik emareler net değil. Kafalar halen daha karışık. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizleri her yükseldiğinde borsalarda momentum kayıpları oluşuyor. Faizlerde oluşan yumuşama sonrası ise tepki yükselişlerin sürdüğünü izliyoruz. Bu hassasiyet endekslerin net bir tablo çizmesini törpülüyor. Burada bir şey söylemek gerekirse, ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 3,0 seviyesi üzerinde hızlı hareket etmesi endekslerde satış dalgasını tekrar gündeme getirebilir ve türbülansların tekrar kapısı açılabilir. Küresel borsaların, özellikle ABD’deki faiz artışlarından negatif etkilendiğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Faiz, dolar ve Fed algılamaları ile oluşan genel seyir endekslerin tekrar bir düzeltme yapmasını tetikleyebilir.

Piyasa algılamaları Fed’in beklenilen faiz artırımından daha hızlı bir artış yapıp yapmayacağına kaymış durumda. Fed üyeleri bir süredir enflasyon konusunda ikilem içerisindeler. Aynı tablo sanıyorum bu akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına da yansıyacak. Bundan sonra açıklanacak enflasyon verileri piyasalarda fiyatlama açısından daha baskın hale gelecek. Muhtemelen piyasalar enflasyonun sadece bir kereliğine matematiksel bir hesaplamadan dolayı mı yükseldiğini yoksa gerçekten güçlü bir eğilimin oluşmaya başlayıp başlamadığını görmek isteyecektir.

Peki biz bu durumda nasıl kendimizi güvenceye almalıyız? BIST 100 endeksi dün yüzde 2’nin üzerinde kayıpla günü kapattı. Öncelikle endekste sert dalgalanmaların olduğunu belirtmekte fayda var. Şu an borsaya talep zayıf ancak düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir düşüncesi hakim. Söz konusu dalgalanma sadece teknik analizden kaynaklanmıyor. Bu nedenle piyasalardaki son gelişmeleri izlemekte ve fiyatlara etkisini izlemek oldukça önemli. Şu an küresel konjonktürden soyutlanmış bir analiz yapmak anlamlı olmayacaktır. Bununla birlikte ülkemize ait jeopolitik riskler ve haber akışları borsa ve kur üzerinde dalgalanmalar yaratıyor. Borsa BIST 100 endeksinde 115 bin seviyesinin altında kapanış oluşması olumsuz. Özellikle endekste 50 günlük ortalamanın 115 bin seviyesi yakınlarında olduğu düşünülürse bu seviyenin önemi bir kat daha artıyor. Yukarı yönlü tepkilerin güçsüz kaldığını ve yeni alım yapmak için aceleci olunmaması gerektiğini belirtelim. Bu tablo 117 bin 500 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması durumunda değişebilir ve yeni alım zamanı için çanlar çalabilir. Şimdilik ortam halen daha sıcakken dalgalanmaların devam etmesini beklemekle birlikte 113 bin 300 / 112 bin 500 gibi kritik noktaların altına geri çekilmeler oluşursa baskı artabilir. 

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Dolar/TL – Kurda 3.73 – 3.8080 aralığında yaşanan dalgalanmayı normal karşılamakta fayda var. Asıl hareket 3.73 aşağı yönde kırılması ya da 3.8080 direncinin yukarı yönde aşılmasıyla oluşacak. Dolar/TL’yi hareket ettiren iki tane unsur var. Birincisi yurt içi jeopolitik riskler. Diğeri ise dış tarafta halen daha hassas hareket eden ABD göstergelerinin zaman zaman yukarı yönde tepki göstermesi. İlk olarak Afrin’de yaşanan askeri harekatın Türk Lirası’na etkisi, önemli bir haber akışı gerçekleştiğinde oluşuyor. Genel olarak harekatın kurda 3.73 seviyesi altına geri çekilmesini törpülediğini belirtmekte fayda var. Buna karşın ABD cephesinde dip seviyelerden yükselme isteği içerisinde olan ABD Doları da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Biz de bu durumda negatif nemalanıyoruz. Ancak şu sıralar Dolar/TL’de bir buçuk aydır yaşanan 3.73 – 3.8080 bant hareketi devam ediyor. Bu aralık içerisinde pozisyonunuzu şekillendirebilirsiniz. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerine yerleşmesi ve tepkilerini genişletmesi halinde 3.8450 – 3.8525 direnç seviyelerinin zorlanmasına olanak sağlayabilir. Bu noktada Afrin’e yönelik haber akışlarını dikkatle takip etmekte ve bir gözünüzün de dolar endeksindeki harekette olmasında fayda var.

Ons Altın  – Ons altın ABD faizleri yükseldiği dönemde de yükselmeye devam ediyordu. Bu durumun kafa karıştırdığını farkımdayım ve ilk önce buna bir açıklık getirmek istiyorum. Piyasalarda ortak kanı, Fed’in faiz artırma konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyonunun gerisinde kalacağı düşüncesi bulunması nedeniyle faizler artarken ons altında da yukarı yönlü seyirler izlendi. Evet, ons altın ile ABD faizleri test korelasyonludur. Ancak bu durum nominal faizlerden daha çok reel faizlerle ilgilidir. Yani nominal faizden enflasyon çıkarıldıktan sonra ulaşılan faizin (reel faiz) düşeceği düşünülüyorsa ons altında yukarı yönlü seyirler izlenebilir. Ons altının 1360 dolar seviyesine ulaşması sonrası bu seviyelerden realize olmasının ana nedeni ise Fed’in piyasa beklentisinden daha hızlı bir faiz artırımına gideceği beklentisinin güçlenmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu iki ana düşünce ons altının 1306 dolar - 1360 dolar aralığında hareket etmesini destekliyor. Bu noktada ana strateji 1357 dolar - 1367 dolar direnç seviyeleri üzerinde güçlü yerleşik seyirler oluşmadığı takdirde aşağı yönlü denemelere açık olmak olabilir. Diğer tarafta 1325 dolar destek seviyesi aşağı yönde kırılmadığı takdirde buradan yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Ancak tepkilerin güçsüz kalması durumunda ana destek noktasının 1306 dolar olduğunu unutmamak gerekir. Ons altın için sadece teknik analize bakmak yerine piyasadaki dengeleri analiz etmeyi unutmamanızda fayda var.

Euro/Dolar – Euro/Dolar’da 1.2530 seviyesinden gelen düzeltme hareketinin devam ettiğini düşünüyorum. Burada tablo daha net. 1.2530 direnç seviyesi yakınlarında kaybedilen momentum paritenin yukarı yönlü gidişini törpülüyor ve tekrar destek noktalarına doğru geri çekilmesine olanak sağlıyor. Bu durumda 1.24 seviyelerinde açılan bir pozisyon ara noktada kalacağından dolayı yukarı ve aşağı yönlü dalgalanmalarda negatif etkilenebilir. Burada en uygun strateji 1.2530 seviyelerinden gelen düzeltme hareketine katılmak ve 1.2320 destek seviyesinde kontrollü olmak ya da 50 günlük ortalamasından geçen 1.2230 seviyesi yakınlarından oluşabilecek yukarı yönlü tepkileri izlemek olabilir. Şimdilik 1.2320 seviyesinden gelen zayıf tepkiler izliyoruz ancak dolar eski gücünü tekrar toparlamaya çalışırsa 1.2230 seviyesine doğru geri çekilmeler kaçınılmaz olabilir.

 

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