Bu hafta piyasalarda neler oluyor?

ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 2014 yılında gördüğü seviyeleri yukarı yönde zorlarken, kısa vadeli faizlerde de yukarı yönlü hızlı bir hareket oluşmakta. ABD tarafında hisse senedi piyasasında biraz yorulmalar var. Bu durum şimdilik çok ciddi bir düzeltmeye işaret ettiriyor. S&P, Dow Jones halen 22 günlük ortalaması üzerinde kalmayı sürdürüyor ancak hisse senedi tarafında bir soluklanma olduğunu belirtelim.

Merakla beklenen 2018 yılının ilk Fed toplantısı bilindiği üzere bugün gerçekleşecek. Bu toplantının bana göre en büyük özelliği Fed Başkanı J. Yellen öncülüğünde yönetilecek son toplantı olması. Ocak ayı toplantısında Yellen’ın konuşması ya da ekonomik projeksiyonlar bulunmuyor. Bu açıdan oldukça sakin bir toplantı olduğunu belirtelim.

Piyasalar Fed toplantısından faizlerde her hangi bir değişiklik yapmasını beklemiyor. Daha çok piyasaların odaklandığı toplantılar Mart, Haziran ve Aralık olmuş durumda. Öyle ki, Mart ayında faiz artırım ihtimali %89 düzeyinde şekillenmiş. Hali hazırda Mart ayı faiz artırım beklentilerinin fiyatlara yansıdığını belirtelim. Dolayısıyla, bugün gerçekleşecek toplantıda Mart ayına yönelik işaretler gelse bile piyasalar ciddi bir fiyatlama içerisine girmeyebilir. Fakat dolar endeksi çok düştü ve piyasalar Fed’i bahane olarak kullanarak yukarı yönlü tepki yaratmak isteyebilir. Böyle bir durumda gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı artabilir. Bu açıdan bugün gözümüz kulağımız oldukça açık olacak.

Fed büyük ihtimalle iletişim cambazlığını kullanmaya devam edecektir. Peki, biz bu toplantıda nelere dikkat edeceğiz?

*Faiz değiştirmeme kararı oy birliği ile mi alındı?

*Enflasyon vurgusunun diğer toplantılardan farklılık içerip içermediği,

*Karar metninde büyüme ve istihdama yönelik değerlendirmelerde kayda değer bir değişiklik olup olmayacağı,

*Risk algısının nasıl şekillendiği,

Piyasalar FOMC metnine finansal şartlara yönelik yeni bir değerlendirme eklendiğine ya da geçmiş söylemlerden daha şahin bir söylem oluştuğuna ikna olması halinde fiyatlama isteği içerisinde olacaklardır. Ancak piyasaların bu Fed toplantısını daha sakin karşılayacağı görüşümü korumaktayım.

Piyasalar, bu toplantıdan sonra Fed koltuğunu devralacak J. Powell’ın alacağı kararların siyasi mi yoksa ekonomik dinamiklere mi bağlı kalınarak alındığını önümüzdeki toplantılarda görmek isteyecektir.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Dolar/TL: Basit bir ifadeyle Dolar/TL 3,73 – 3,80 aralığında hareket etmeye devam ediyor. Afrin operasyonunun kontrol altında devam ediyor olması TL varlıkları tarafında risk ya da belirsizlik teşkil etmemekte. Bu cepheden bakıldığında Türkiye risk algısında önemli bir değişim yok. Diğer taraftan Türk Lirasının yukarı yönlü risk olarak fiyatladığı dış ilişkilerde yeni bir hikaye olmaması sakin seyri destekliyor. Dış tarafta ise ABD Dolarında yukarı yönlü tepkiler yaşasak ta bu tepkilerin çok kalıcı olamaması paritedeki baskıları törpülüyor.

Bu yaklaşımla teknik olarak, 100 ve 50 günlük hareketli ortalamaların (yaklaşık) 3,80 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Kurda teknik olarak negatif uyumsuzluk bulunduğu dikkate alındığında 3.80 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin yukarı yönde hız kazanımı açık hale getirebilir. Bu durumda 3,85 kapısı açılacaktır. Dolar/TL 3,73 seviyesi altında uzun soluklu bir görünüm oluşturamadığı takdirde tekrar 3,80 seviyelerini test etmek oldukça olası bir durum. Teknik olarak 3,73 seviyesi altına yerleşen bir kur oluşması halinde ise tablo değişecektir.

Euro/TL: Euro/TL’de ana eğilim yukarı olmakla birlikte 4,7230 tarihi zirve seviyesi yakınlarındaki hareket sürmekte. Euro’nun kuvvetli olması paritede yukarı yönlü seyri desteklemekte. Euro/TL kuvvetli direnç noktası olan 4,7230 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanması halinde ivme kaybedebilir ve böyle bir durumda 4,62 ve 50 günlük ortalamanın geçtiği 4,5720 destek seviyeleri takip edilebilir.

Euro/Dolar: Euro/Dolar haftalık grafikte 2008 yılından bu yana devam eden alçalan trend yukarı yönde kırıldı ve paritede ana yönünü yukarı olduğunu belirtelim. Buna karşın parite kısa vadede 1.2530 direnç seviyesi üzerine yükselmekte zorlanıyor. Bu noktada ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi 1.2560 olmakta. Bu seviye üzerindeki seyirlerin oluşması halinde 1.2660 seviyesi ön plana çıkabilir.