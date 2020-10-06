Trump piyasayı iyileştirdi mi?

06.10.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
ABD’de 3 Kasım Başkanlık seçimi öncesi mevcut ABD Başkanı D. Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması gündeme oturdu. Hop oturduk hop kalktık Trump’ı konuştuk.

Yurt dışında son dönemde önem verdiğimiz iki konu var. Bir tanesi Trump’ın sağlığı, bir diğeri ise ABD’de 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketinin akıbeti. Elbette küresel piyasalarda vaka sayılarının artıyor olması ana başlık olarak duruyor. O ayrı.

Gel gelelim, geçtiğimiz cuma günü Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası ABD endekslerinde sert satış olmuş; ancak sonrasında Trump’ın taburcu olmasıyla moraller yeniden yerine gelmişti. Bugün itibariyle risk iştahında toparlanma çabaları var. Yeni olumsuz bir haber gelmediği sürece yurt dışı piyasaları daha çok olumluyu fiyatlama konusunda istekli görünüyor. Buna teşvik paketinin miktar olarak da tatmin edecek ölçüde onaylanmasının gelmesi, endeksleri çok daha yukarıya taşıyabilecek bir gelişme olur. Ancak şimdilik bu konu belirsizliğini koruyor. 

Ne yazık ki yurt dışındaki havanın nasıl estiği çoğu zaman bizim endeksin seyri açısından önemli oluyor. Dolayısıyla kendi iç hassasiyetimize ek olarak yurt dışını da izlemeye devam ediyoruz. Kurdaki yukarı yönlü eğilim, 500 üzerindeki risk primi ve jeopolitik risklerin varlığı yurtiçinde yumuşak karnımız olmaya devam ediyor.

Son haberlerle birlikte S&P endeksi 3365 seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmekte kararlı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde S&P endeksinde tekrar 3550 seviyesine doğru yükseliş potansiyel aratacaktır. Buna karşın endeksin 50 günlük ortalamasının üzerinde kalmakta zorlanması durumunda geçen hafta güvenli yer olarak belirlediği 3200 seviyesine doğru gerileme izlenebilir.

Dow Jones’ta ise 22 ve 50 günlük ortalamasının birleştiği 27 bin 650 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesi halinde 28 bin 550 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir. 27 bin 650 seviyesi oldukça güçlü. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması satışları hızlandıracaktır. Nasdaq’ta ise 11 bin 110 seviyesi güçlü destek konumunda.

Biz içeriye dönüp kendimize bakalım. BIST 100 endeksinde yükseliş performansının güçlü olmaya devam ettiğini izliyoruz. 1170 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde bu seviye yakınlarından kar realizasyonu gelir. Ancak kısa vadede 1140 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde kar satışlarının boyu kısa kalacaktır. Yukarı 1200 seviyesine doğru güçlü bir eğilimin sürmesi açısından 1170 seviyesi ara direnç olarak izlenebilir. Genel olarak endeks hem günlük hem de haftalık grafiklerde güçlü teknik görünümünü sürdürüyor. 

 

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