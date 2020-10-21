Şip şak piyasa fotoğrafı

21.10.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
TL ve TL varlıklarında Merkez Bankası’nın 22 Ekim Perşembe günü faiz toplantısında alacağı kararlar öncesi iyimserlik var. TL cephesinde doların son beş gündür gerilemesindeki rol büyük. Dolayısıyla aşağı yönlü eğilimi hem dolar gerilemesi hem de Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artırım beklentisine bağlıyoruz.

Dolar endeksi yedi haftanın düşük seviyesi olan 92.674 seviyesinde. Piyasalar bir kez daha mali teşvik paketinin seçimden önce geçeceği umudunu satın almaya başladı denebilir. Bu doları zayıflatıyor. Başka bir deyişle dolardaki gevşeme Merkez Bankası’nın elinin rahat olduğu bir ortama zemin hazırlıyor. Merkez’in bu ortamı ne derecede kullanacağı ise merak konusu.

Merkez Bankası’nın yarınki faiz artırım şiddeti 200 baz puanın üzerinde olması TL’de rahatlamayı hızlandırabileceği gibi endeksteki yukarı yönlü eğilimin güçlenmesini de destekleyebilir. Piyasayı ikna edecek bir faiz artırımı risk primi olan CDS’in 500 seviyesi altına gerilemesine şans verebilir. Normal şartlarda faiz artırımı endeksi baskılayabilecek bir etken. Ancak bankacılık endeksindeki yukarı yönlü eğilimin sürmesi açısından faiz artırımı iyi bir katalizör olacaktır. Ayrıca yabancı yatırımcı girişini de beraberinde getirebilir.

Diğer yandan Merkez piyasa beklentisine sadık kalarak 200 baz puan faiz artırması halinde TL’de yeni bir yükseliş olmasa da yatay ve yönsüz seyirler izlenebilir. Borsada ise 1205 seviyesine doğru kar realizasyonu olabilir. Merkez’in faizler konusunda bir şey yapmaması senaryosunda ise TL’de satışlar hızlanabilir ki, bu açıdan 7.95 TL önemli direnç olur. Bankacılık endeksi başta olma üzere satışlar hızlanır. Yarınki faiz kararı kritik olacak.

Yurt dışında ise gözler vaka sayısındaki artışa kısmen kapatılmış ve ekonomik teşvik paketine odaklanılmış durumda. Bu teşvik paketi için ABD’de yapılan görüşmeler sonrası 48 saat verildi. Akıbetin ne olacağı hafta sonuna kadar belli olacak anlaşılan. Bu da cuma günü ABD endekslerindeki genel seyri etkileyecek bir gelişme. Paketin onaylanması ABD borsalarına alım getirebileceği gibi dolarda değer kaybına kapı açacaktır. Yıl sonuna kadar ki süreçte dolar endeksinde oyun değiştirici bir etki beklemiyorum. Bunun bir diğer nedeni ise Avrupa’da artan vaka sayılarına güvence olması nedeniyle ek teşvike ihtiyaç duyulması.

Tüm bu teşvik paketi ve 3 Kasım’daki seçim tantanası bittikten sonra elimizde kalan en büyük gerçek virüsün hala bitmediği ve aşının bulunmadığı olacak. Bakalım o zaman yurtdışı bardağın hangi dolu tarafını fiyatlamaya çalışacak? Ya da soruyu şöyle sorayım. Biz kendi kalkanımızı güçlendirmek için hangi adımları atmış olacağız?

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