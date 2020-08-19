Piyasanın dikkati TCMB'de

19.08.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Piyasanın gözü kulağı yarın alınacak TCMB faiz kararında. Merkez Bankasının bu faiz kararının piyasada bir dönem noktası olabileceğine yönelik algılar var. Endekste hacimdeki canlılık azalırken, Türk Lirasında neredeyse yatay hareketler bekle gör havasına girildiğine işaret ediyor.

Şunu belirtelim piyasa faizleri zaten örtülü bir faiz artışına işaret ediyor. Dün 9,17’de olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyet bugün %9,31 seviyesinde. En son Ağustos ayı beklenti anketinde yıl sonu AOFM %9,43’tü.  Muhtemelen bu çift hanelere doğru yükselecektir. 

Ayrıca her gün Merkezden gelen farklı bir likidite adımı sıkılaşmayı beraberinde getiriyor. Son adımda, Bankalararası Para Piyasası’nda kendi bünyesindeki bankaların borç alabilme limitleri 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere yarıya düşürüldü. Daha önce Merkez Bankası bankalara nakit ihtiyacınızı kendi aranızda halledin mesajını vermişti. Net bir şekilde TL’de sıkılaşmaya gidildi. Buradan iki mesaj çıkıyor. TCMB bankalara ya daha fazla faiz öde ya da daha fazla faiz ödemek istiyorsan döviz sat TL yarat demek istiyor. TCMB attığı adımlarla piyasadaki faizi yükseltti.

Biz daha öncede para politikasında olağan politikaların dışına çıkıldığını ve olması gerekenden farklı bir yol izlendiğini görmüştük. Ancak bu politikaların tam olarak karşılığını görmediğini de izledik. Bu sefer de resmi faiz artırılmadan sadece repo faizleri ile yola devam edilecek bir para politikası devamlılığı beklentilerde daha ağır basıyor. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Dolayısıyla TCMB er geç enflasyonla ilgili bir politika mı yoksa büyüme ile ilgili bir politika mı güdecek bir karar vermek zorunda kalabilir.

Sonuç olarak, öngörülebilirliği artıracak adımların atılması bizim açımızdan daha iyi olacak.

Yarınki faiz kararı öncesi kur 7.35 etrafında hareket ediyor. Gösterge tahvil %13,23 ve endeks 1102 seviyesinde bulunuyor. Merkezin kararı ya da atılacak önlem niteliğindeki adımlar bankacılık endeksinde etkili olabilir. Şimdilik bankacılık endeksinde yukarı yönlü tepkiler gelse de tam olarak bir güçlenmeden bahsetmek zor. Endekste ise 1070 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde alımların sürmesi beklenebilir. 

 

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