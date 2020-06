İbre Euro’ya mı dönüyor?

Avrupa Birliği’nin (AB) kurulmasından bu yana alınan en radikal kararlardan birine imza atarak, borçların ortak ödenmesini ve 500 milyar Euro hibe verilmesini içeren 750 milyar Euro’luk yardım paketini ortaya atıldı. Buna karşın tutumlu 4’lü olarak bilinen Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka teşvik paketi konusunda uzlaşıya varmadı. Tutumlu 4’lü 500 milyar Euro’luk hibe içeren planın hem büyüklüğüne hem dağıtımına hem de ödeme biçimine karşılar. AB Liderleri söz konusu teşvik paketi ve uzun dönem bütçe için 17 Temmuz'da bir araya gelecek. Piyasa açısından kritik bir toplantı olacağının altını çizmem gerek. Buradan bir uzlaşı çıkmazsa son dönemde Euro’da oluşan hızlı ve hırçın hareketler sürebilir.

Teşvik paketi haberiyle 1.14’ün üzerini test eden Euro/dolar, uzlaşıya varılamadığı haberleriyle 1.1170’e geriledi. Paritede dalga boyu şimdilik yüksek. Evet, Euro Avrupa Komisyonu’nun iyileşme fonu önerisiyle destek buldu; ancak tek etken bu değil. Küresel piyasalarda salgının yarattığı risk iştahı ortamına bağı olarak hareket alanında şekillenme söz konusu. Piyasadaki iyimserlik ve dev likidite adımları ABD dolarına olan ilgiyi azaltırken, risk iştahının geri gelmesi Euro’yu canlandırıyor. Bu açıdan önemli olan, ekonomilerin açılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışın kontrol altında tutulup tutulmadığı.

Çin’den sonra salgının merkez üssü Avrupa olmuştu. Başta İtalya olarak ciddi bir tahribat bıraktı. Ancak son aldığımız ekonomik veriler gösteriyor ki, Avrupa ekonomisindeki iyileşme beklenilenden daha kısa sürecek. Ancak Euro Bölgesi salgın öncesinde de hasarlı olduğunu unutmamak gerekir.

Sözün özü, teşvik paketinin akıbeti Euro’daki ana hareketin belirleyicisi olacak. Bu açıdan 17 Temmuz önemli bir tarih. Paket onaylanmazsa Euro’ya negatif yansıyacaktır. Bu anlama ara destek 1.1235 ve yatay destek görevi yapan 1.1170 seviyesi izlenebilir. Buna karşın risk iştahının değişmemesi ve teşvik paketinde bir sorun çıkmaması halinde 50 aylık ortalama olan 1.1335 seviyesinin üzerinde bir güçlenme olmasını beklemekteyim. Bu hemen olmayabilir. Biraz zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla bu zaman diliminde destek noktalarından yukarı yönlü tepkiler almakla birlikte 1.1335 gibi ana direnç seviyesinden aşağı yönlü eğilimler izlenebilir. Her an her dinamik değişebilir ancak en Euro’nun dolar karşısında daha güçlenebileceği bir ortam oluşacağını düşünüyorum.