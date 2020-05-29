Haziranda bizleri neler bekliyor?

29.05.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
2020 yılına girdiğimizden beri her ay bittiğinde “ne aydı ama” diyoruz. Mayıs ayını da geri de bıraktık. Sizce de çok şey yaşanmadı mı?

Haziran ayına başlarken eski ama mazide kalmayan bir hikaye yeniden gündeme geliyor. Bu da ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi. Tam olarak sonu nereye varır bilinmez ama uzlaşıya varmayacağı kesin. Geçtiğimiz hafta ABD endeksleri ve bizim endeksteki kritik eşik seviyelerinden bahsetmiştim. Piyasanın en kötü geride bırakma isteğinden de. Peki yeniden artan ABD-Çin arası gerilim bu hikayeyi değiştirebilir mi bir bakalım.

Öncelikle şunu belirteyim; mayıs ayında Borsa İstanbul 100 endeksi yaklaşık yüzde 4’ün üzerinde getiri sağladı. DAX yüzde 7,1, Dow Jones yüzde 3,4 S&P ise yüzde 3,7 getiri sağlamış oldu. Örnek olması açısında gelişmekte olan ülke borsalarından Rusya borsası mayıs ayında yüzde 7.9 getiri elde ederken, MSCI EM endeks yüzde 0,1 getiri sağlamış oldu. Bizim mayıs ayındaki getirimiz fena değil. Buna karşın bu getirilerin devam edeceğine yönelik netlik halen daha yok.

Teknik açıdan bize önemli gösterge niteliğinde olan bazı seviyeler henüz aşılmış değil. Borsa İstanbul için halen daha 105 bin 800 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşmadı. Gelecek hafta bu seviyenin üzerinde birkaç günlük kapanışın olması halinde düşüşlerin daha sınırlı kalacağını ve yükseliş eğiliminin daha net izleneceğini anlayacağız. Dolayısıyla haber akışı ve yurt dışı algısı bizim açımızdan belirleyici olacaktır. 105 bin 800 seviyesi aşılmadan endeksteki portföy ağırlığının artırılmamasında fayda olabilir.

Piyasa içeride yeni bir swap anlaşmasının olup olmayacağını bekliyor. Bu beklenti dolar kurunun 6.80 TL altına gevşemesini desteklemişti. Bugün kurda hafif hafif yukarı yönlü seyirlerle birlikte 6.8350 TL seviyesindeki 22 günlük ortalama yukarı yönde aşıldı. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirler kurun ilk aşamada 6.90 TL seviyesine doğru yükselmesini destekleyebilir. Ancak piyasayı ikna eden yeni bir swap anlaşması TL özelinde belirleyici bir düşüş sağlayabilir.

Biz haftaya yurt içinde TÜFE ve yurt dışında Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı ve ABD’de tarım dışı istihdamı takip edeceğiz. Halen daha salgının negatif etkisi piyasalarda hissediliyor. Ancak piyasalarda bu negatif hissiyatı atma isteği fazlaca var. Dolayısıyla ABD-Çin gibi yeni olmayan ama olumsuz etki yaratacak bir hikayemiz olmazsa piyasa daha ılımlı olabilir. 

 

TümüSeda YALÇINKAYA ÖZER - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.520 Değişim: 0,15% Hacim : 14.472 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.671 29.05.2020 Yüksek 105.669
Açılış: 105.183
6,8203 Değişim: 0,13%
Düşük 6,8095 30.05.2020 Yüksek 6,8416
Açılış: 6,8117
7,5660 Değişim: 0,25%
Düşük 7,5388 30.05.2020 Yüksek 7,6196
Açılış: 7,5473
379,08 Değişim: 0,70%
Düşük 375,36 29.05.2020 Yüksek 381,73
Açılış: 376,43
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.