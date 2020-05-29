Haziranda bizleri neler bekliyor?

Haziran ayına başlarken eski ama mazide kalmayan bir hikaye yeniden gündeme geliyor. Bu da ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi. Tam olarak sonu nereye varır bilinmez ama uzlaşıya varmayacağı kesin. Geçtiğimiz hafta ABD endeksleri ve bizim endeksteki kritik eşik seviyelerinden bahsetmiştim. Piyasanın en kötü geride bırakma isteğinden de. Peki yeniden artan ABD-Çin arası gerilim bu hikayeyi değiştirebilir mi bir bakalım.

Öncelikle şunu belirteyim; mayıs ayında Borsa İstanbul 100 endeksi yaklaşık yüzde 4’ün üzerinde getiri sağladı. DAX yüzde 7,1, Dow Jones yüzde 3,4 S&P ise yüzde 3,7 getiri sağlamış oldu. Örnek olması açısında gelişmekte olan ülke borsalarından Rusya borsası mayıs ayında yüzde 7.9 getiri elde ederken, MSCI EM endeks yüzde 0,1 getiri sağlamış oldu. Bizim mayıs ayındaki getirimiz fena değil. Buna karşın bu getirilerin devam edeceğine yönelik netlik halen daha yok.

Teknik açıdan bize önemli gösterge niteliğinde olan bazı seviyeler henüz aşılmış değil. Borsa İstanbul için halen daha 105 bin 800 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşmadı. Gelecek hafta bu seviyenin üzerinde birkaç günlük kapanışın olması halinde düşüşlerin daha sınırlı kalacağını ve yükseliş eğiliminin daha net izleneceğini anlayacağız. Dolayısıyla haber akışı ve yurt dışı algısı bizim açımızdan belirleyici olacaktır. 105 bin 800 seviyesi aşılmadan endeksteki portföy ağırlığının artırılmamasında fayda olabilir.

Piyasa içeride yeni bir swap anlaşmasının olup olmayacağını bekliyor. Bu beklenti dolar kurunun 6.80 TL altına gevşemesini desteklemişti. Bugün kurda hafif hafif yukarı yönlü seyirlerle birlikte 6.8350 TL seviyesindeki 22 günlük ortalama yukarı yönde aşıldı. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirler kurun ilk aşamada 6.90 TL seviyesine doğru yükselmesini destekleyebilir. Ancak piyasayı ikna eden yeni bir swap anlaşması TL özelinde belirleyici bir düşüş sağlayabilir.

Biz haftaya yurt içinde TÜFE ve yurt dışında Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı ve ABD’de tarım dışı istihdamı takip edeceğiz. Halen daha salgının negatif etkisi piyasalarda hissediliyor. Ancak piyasalarda bu negatif hissiyatı atma isteği fazlaca var. Dolayısıyla ABD-Çin gibi yeni olmayan ama olumsuz etki yaratacak bir hikayemiz olmazsa piyasa daha ılımlı olabilir.